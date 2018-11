Lepší brzdy a výkonnější motor. Macík by rád na Dakaru mezi nejlepších pět

"Samozřejmě, že chci opět dojet do cíle, ale jsme závodníci. Stejně jako Martin Prokop nebudeme říkat, že se chceme svézt. Pokusím se být co nejlepší. Určitě se chci prát v Top 10, a pokud se mi podaří jako v minulém ročníku zasáhnout do pětky, budu rád," řekl Macík na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Poukázal ale i na skutečnost, že k dobrému výsledku musí mít jezdec i štěstí. "Je to i o tom, jak pojedou ostatní. Kdo udělá chyby. Dakar je hodně o štěstí, což je kolikrát náročné na psychiku. Kolikrát si říkáte, že vy to stejně nerozhodnete," uvedl Macík.

S rostoucím počtem startů a přibývajícím věkem je pro Macíka důležitá i bezpečnost a zdraví posádky. "Sám jsem po druhé operaci kolena a musím řešit i další věci, a vše díky tomu, že se věnuji sportu," pousmál se osmadvacetiletý jezdec. K dispozici bude mít vylepšený kamion. "Máme lepší brzdy i výkonnější motor. Řekl bych, že až moc výkonný," přiznal Macík.

Jan Brabec se chystá na svůj druhý start na Dakaru • Foto Big Shock Racing

Členem týmu Big Shock Racing bude opět i motocyklista Jan Brabec, jehož čeká druhý start na Dakaru. "V minulém ročníku mě Peru bavilo a teď se jede jen v Peru, což je fajn. Písek je super, je technicky náročný, musíte na něm umět jezdit a to mě i více motivovalo v tréninku," uvedl Brabec. V průběhu roku absolvoval pět dálkových soutěží a vždy jezdil na "dakarské" motorce. "Chtěl jsem, abych si na ni zvykl," uvedl.

Zkušený motocyklový jezdec skončil při své premiéře na Dakaru na 39. místě, v lednu by se rád zlepšil. "Na druhou stranu už to mám v kariéře nastavené tak, že si můžu závodění užívat bez toho, abych sám sebe tlačil k nějakému výsledku. Opravdu se těším se na Peru a ježdění v dunách," podotkl Brabec.