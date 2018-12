Novotná opět na Dakaru. Už bez hypotéky, přiznala velkou chybu s lidmi | iSport.cz

"Už jsem si půjčku vzít nemohla, takže se to muselo nějakým způsobem udělat a udělalo se. Pomohli mi partneři. Musela jsem do toho ale dát i svoje peníze," řekla Novotná. Z ekonomického důvodu ale na předešlou účast moc ráda nevzpomíná. "Musím říct, že jsem udělala velkou chybu s volbou lidí kolem sebe, bohužel," uvedla trochu mnohoznačně třicetiletá závodnice.

Před rokem mluvila jen o jednom startu na Dakaru, kterým si plnila sen. "Byla jsem opatrná v tom říkat, že chci jezdit a je to životní styl, i když jsem to cítila. Než si člověk Dakar zkusí, tak to nemůže nikdy vědět. Brala jsem to tak, že si plním sen a uvidím, co to přinese. Dakar mě bavil a těšil. Každé ráno jsem byla šťastná, že můžu nastoupit do další etapy. Neumím si představit nic, co bych na světě dělala radši," řekla Novotná.

První česká motocyklistka, která se na dakarské rallye představila, svůj další start nespojovala s faktem, že nedojela do cíle. "Chtěla bych se tam vrátit, i kdybych dojela. Tím, že se mi to nepovedlo, to chci ale více. Ani minutu jsem nepochybovala, že se chci vrátit," podotkla rodačka z Chomutova, která se živí jako překladatelka a tlumočnice.

Dakar pojede ve svém týmu Indigo racing, bude však spolupracovat s týmem Ondřeje Klymčiwa. "Budu u něj mít zázemí," řekla Novotné. Motocykl jí připravil zkušený jezdec Jan Veselý. "Motorku jsme testovali a obstála, takže věřím, že jsem dobře připravená," uvedla Novotná, která vyrazí s číslem 57 a bude jednou z devatenácti žen na startu.