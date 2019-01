Kubiena ani napotřetí Dakar nedokončí, Macík ztratil čtvrté místo | iSport.cz

Vyklidit přední pozice mezi kamiony musí i posádka Martina Macíka, která po 200 kilometrech rychlostní zkoušky zůstala stát s poškozeným kolem. Český pilot neudrží čtvrté místo, na které se propracoval ve čtvrtek díky druhému času.

Kubiena měl velké technické problémy už v závěru čtvrtečního dne, ve kterém přitom směřoval k vítězství, nakonec ale musel kvůli ztrátě oleje zpomalit. Protože čtvrtá a pátá etapa měly přívlastek maratonská, neměl navíc přes noc k dispozici asistenci. Do pátého dne sice odstartoval, ale už na prvním kontrolním bodu byl zaregistrován podle průběžných výsledků se ztrátou přes tři a půl hodiny.

"Tomáš ukončuje Dakar 2019 před WP1 páté etapy kvůli poruše motoru a spojky. Na vině je jemný písek feš feš," napsal tým na facebooku.

Na trase z Moqueguy do Arequipy odstoupil také průběžně šestý motocyklista Paulo Goncalves z Portugalska. Druhý muž konečného pořadí z roku 2015 utrpěl při pádu zranění hlavy a ruky a při dvanácté účasti na Rallye Dakar už popáté předčasně skončil.

Na místě nehody mu pomáhal Brit Sam Sunderland a po dojezdu bylo vítězi rallye z roku 2017 od konečného času odečteno zhruba deset minut, které tam strávil. Sunderland se tím stal etapovým vítězem, protože byl jen o necelých osm minut pomalejší než nejrychlejší Xavier de Soultrait z Francie. V čele celkové klasifikace zůstal Američan Ricky Brabec.

Čech Jan Brabec zvládl 345 km dlouhou rychlostní zkoušku v 21. čase a hned za ním se umístil Milan Engel. Brabec si polepšil na celkové 23. místo, Engel je devětadvacátý.

Macík se do čtvrtého kontrolního bodu držel na medailových pozicích, ale pak zůstala jeho liazka na 205. kilometru stát. "Bojují na trati a snaží se dát kamion za každou cenu do pořádku, aby mohli dojet do cíle a pokračovat v závodě. Mají problém s kolem. Vypadá to poměrně vážně, ale nemají v plánu to vzdát," uvedl tým Big Shock Racing.

Kamiony a automobily dnes absolvují na trase z Tacny do Arequipy 519 měřených kilometrů.