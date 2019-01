Prokop byl v sedmé etapě Dakaru desátý. Pak musel na rentgen, zlomeninu nemá | iSport.cz

"Na šedesátém kilometru jsme spadli z obrovského valu a zapíchli se čumákem. Bohužel jsem s tím do poslední chvíle bojoval a nechal obě ruce na volantu. Vypadá to, že mám na pravé ruce zlomený jeden prst a na levé zápěstí," uvedl na facebooku Prokop, jenž etapu dokončil se sebezapřením. V následné zprávě na sociální síti radostně hlásil, že zlomeniny nemá.

"Přejet nejdelší dunové pole, jaké jsme tady měli, bylo hodně těžké. Vůbec nevím, jak budeme pokračovat, ale dost se to zkomplikovalo a bude očistec jen dojet do cíle," uvedl český jezdec, který skončil sedmý už loni. "Zatím se moc necítím, vzalo mi to hodně energie řídit jednou rukou, ještě bolavou, a do toho řadit. Takže vůbec nevím, jak tohle dopadne," dodal Prokop, jenž dnes ztratil na nejrychlejšího 26:29 minuty.

Etapu se startem a cílem v San Juan de Marcona vyhrál rekordman v počtu vítězství Stéphane Peterhansel. Třiapadesátiletý Francouz na voze Mini si druhou letošní dílčí výhrou udržel teoretickou naději na čtrnácté dakarské vítězství. Před závěrečnými třemi dny ale na průběžném druhém místě ztrácí na vedoucího Katařana Násira Attíju s toyotou stále výrazných 29 minut.

O šanci na premiérový triumf na Dakaru podle všeho přišel Francouz Sébastien Loeb, který hned v úvodu etapy zůstal zhruba 40 minut stát kvůli problémům s elektrikou ve svém peugeotu. Po vyřešení potíží byl devítinásobný mistr světa WRC na trati sice nejrychlejší, ale s téměř půlhodinovým odstupem za Peterhanselem dojel ve druhé desítce. V průběžném pořadí klesl ze druhé pozice na čtvrtou a na Attíju ztrácí 54 minut.

Vedoucí Katařan dnes skončil čtvrtý, mezi něj a Peterhansela se vešli Španěl Nani Roma a jeho krajan, loňský vítěz Carlos Sainz.

Motocyklista Milan Engel na KTM obsadil 23. místo a v celkovém pořadí udržel pozici na konci druhé desítky. O dvě minuty pomalejší byl pětadvacátý Jan Brabec, jenž ztratil šanci na slušné celkové umístění v neděli kvůli devítihodinové penalizaci za minutí kontrolních bodů.

"Dneska to bylo strašně náročné. Jeli jsme sto kilometrů v dunách, ale myslím si, že jsem to zvládl. Držel jsem se dvou jezdců a odkroužili jsme to. Prostě dobré," řekl Engel s úsměvem. "Cítím se dobře, motorka je celá. Těším se na úterý, jsou před námi další těžké dny," dodal člen týmu Moto Racing Group.

Etapu vyhrál Brit Sam Sunderland o necelé dvě minuty před Chilanem Josém Ignaciem Cornejem. Třetí dojel Američan Ricky Brabec a vzal si zpět průběžné vedení, které v neděli přepustil Pablu Quintanillovi z Chile. Ten dnes ztratil více než 21 minut a klesl na pátou pozici. Brabec má v čele náskok 7:47 minuty před Francouzem Adrienem Van Beverenem.

Rallye Dakar - 7. etapa (San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 387 km/323 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) 4:00:01, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -4:33, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -9:28, ...10. Prokop, Tománek (ČR/Ford) -26:29.

Průběžné pořadí: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 25:13:30, 2. Peterhansel -29:16, 3. Roma -37:59, ...7. Prokop -2:45:33.

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 3:51:41, 2. Cornejo (Chile/Honda) -1:51, 3. R. Brabec (USA/Honda) -6:30, ...23. Engel (ČR/KTM) -32:12, 25. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -34:17.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 24:48:02, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -7:47, 3. Price (Austr./KTM) -8:28, ...20. Engel -3:49:32, 42. J. Brabec -12:15:15.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:04:48.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 31:16:58.