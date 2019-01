Brabec startoval poslední a žral prach. Macík válcoval soupeře | iSport.cz

Do další části náročné soutěže vyjel Brabec až z 94. pozice, ale to neznamená, že by byl do závěrečných bojů demotivován. Díky skvělé jízdě se posunul až na 51. místo v celkovém hodnocení.

„Jelo se mi výborně! Pobavilo mě, že jsem startoval úplně poslední, takže tam už vůbec nikdo nebyl. Nažral jsem se trošku prachu. Myslím, že přestat bojovat by bylo trochu proti mým zásadám. Pokud to jen trošku půjde, tak poslední tři etapy do toho šlápnu a uvidíme, co z toho vypadne," vyprávěl odhodlaný Brabec.

Jan Brabec si v náročné 7. etapě dojel pro sedmé místo • Foto Big Shock Racing

Martin Macík, František Tomášek a Lukáš Kalanka na trať vyjížděli poté, co si předchozím 3. místem v kvalifikaci půlmaratonu zajistili dobrou startovní pozici. A i tentokrát se cpali dopředu.

Rozhodli se využít druhou šanci, naplno se pustili do závodu a nechali za sebou všechny kamiony kromě De Rooye a Viazoviče. Vybojovali tak 3. nejrychlejší čas v poli kamionů.

„Parádní etapa. Tak by měl Dakar vypadat, i když těžší trať jsem asi nejel. 100 km dun pro kamčák občas těžko zdolatelných. Ale zmákli jsme to dobře. Předjeli jsme Kolomajze, pak oba Rusy a letěli jsme pořád svoje tempo. Povedlo se nám to, i když tam byly duny, které jsme vyjížděli na 10x, museli jsme sfoukávat pneumatiky, párkrát jsme se málem převrátili. Bylo to opravdu výživných 320 km," stálo v tiskové zprávě.