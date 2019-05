Nový stroj pro Dakar. Macík představil kamion, první test bude v Tunisku | iSport.cz

Parametry nového kamionu, který byl vyvíjen celkem 3 roky, jsou úctyhodné. Měří 6950 milimetrů, váží 8,5 tuny a má výkon 1100 koňských sil. Točivý moment? Až 4500 N.m!

„Koncepce se v průběhu mírně měnila, ale zásadním předpokladem bylo vycházet z dobře fungujících součástí, které se v minulosti osvědčily během mnoha dakarských startů, a posouvat je dál. Díváme se také po konkurenci a roli samozřejmě hrají i naše aktuální možnosti,“ popisuje manažer týmu Martin Macík starší, který řídí vývoj nových speciálů.

Kamion také vypadá podstatně jinak, než byli fanoušci zvyklí. Posádka bude ovládat svůj stroj z kabiny s typickým čumákem. Její upravený tvar závodníkům zajistí větší pohodlí během závodu, současně však budu mít oproti předchozímu autu mírně omezenější výhled. Jednotlivá místa uvnitř si jezdci do detailu ladí, aby měli vše potřebné při ruce a současně jim bylo v autě během dlouhých a vysilujících etap co nejpříjemněji.

Nový kamion Martina Macíka se jmenuje Karel • Foto Big Shock Racing

„Je to o uspořádání palubovky, kontrolek, ovládání volantu… Kluci mechanici si vypiplali své sedadlo, kde bude velký monitor s možností sledování všech detailů ke Karlovu momentálnímu technickému stavu,“ popisuje Macík.

Než dojde na Dakar, hodlá Macík stroji pořádně naložit. Na tachometru by mu do konce roku 2019 mělio naskočit zhruba 20 tisíc kilometrů. Už tento týden se odjíždí do Afriky, kde Karel v tuniské poušti podstoupí drsné zátěžové zkoušky. Ty odhalí případné slabiny.

A co bude vlastně s Frantou, kterého si oblíbili jak fanoušci, tak sám Macík? Ten přiznal, že se ho vzdával s těžkým srdcem. „Franta a Liaz, to je srdeční záležitost. Myslím, že žádné jiné auto jsem si tak nezamiloval. Ale jestli se zase chceme posunout dál a jednou třeba vyhrát Dakar, museli jsme tento krok udělat. Budeme potřebovat nové díly, budeme usilovat o tovární podporu, musíme využívat moderní technologie, jinak to nejde,“ sdělil Macík.