S Macíkem v Karlovi: Na Dakar s čumákem. Dlouhé etapy budou bolet | iSport.cz

Nový vůz, nový kontinent, nový mechanik... To všecho čeká na závodníka Martina Macíka z týmu Big Shock Racing na rallye Dakar 2020, která se v lednu poprvé pojede v Saúdské Arábii. Elitní český pilot se nedávno přijel do Sedlčanské kotliny rozloučit s fanoušky, některé i svezl a jiným dovolil popsat zadní část nového kamionu povzbudivými vzkazy. „Už se ohromně těším, ale jaká bude realita, to nejde odhadnout," řekl. V novém voze, který nese jméno Karel, svezl i redaktory iSport.cz a iSport TV. Podívejte se!

Dakar je jen něco málo přes měsíc daleko, blíží se tedy pro vás klíčová část roku. Jak jste připraven?

„Mám za sebou dva Dakary v pozici navigátora a řídit budu pošesté, to už snad nejde být nepřipraven. Do tréninku sice vždycky něco nového přidám, ale je to každý rok prakticky to stejné, takže to už je takový rituál. Ještě měsíc teď budu dřít, poslední kardio mám v plánu na 24. prosince. Co se týče auta trénovat ještě budu, ale už je to bahno, takže nečekám nic skvělého.“

Nový kamion s přezdívkou Karel je tou největší novinkou pro Dakar 2020 a vy už jste s ním odjel celou sezonu 2019. Popište nám ho trochu.

„Největší změnou je určitě to, že máme čumák, navíc auto je úplně jinak vyvážené, a to má velký vliv na ovladatelnost auta. S tím jsem se celkem dlouho sžíval. Všechny tři uvnitř nás ale moc těší zvýšené pohodlí, kola teď máme před sebou a nedostáváme tak při otřesech zbytečné rány do zad. Co se týče motoru, tak na ten se nesahalo.“

Můžete tedy poměřit loňský model s tím letošním?

„Karel je samozřejmě o patro výš, logicky, je to úplně nové auto. Ale konkurence taky vždy přijde s něčím novým, vlastně je to takové neustálé handrkování. Na druhou stranu všichni mají automat, já mám stále ještě manuální převodovku... Uvidíme, jak to bude fungovat, to je zatím ve hvězdách.“

Macík se v Sedlčanech připravoval na Dakar. Redaktory iSportu svezl Karlem

Dakar se poprvé přesouvá do Saúdské Arábie, máte s touto lokalitou nějaké zkušenosti?

„Viděl jsem Dubaj jako turista, ale to je vše. Troufám si nicméně říct, že to bude podobné jako naše pravidelné africké testování, ze kterého už jsem si odvozil dost zkušeností.“

Co si tak pamatuji, do Jižní Ameriky jste létal vždy s více než týdenním předstihem, protože téměř hned po příletu jste pokaždé onemocněl. Tak to teď bude příjemná změna, ne?

„To je pravda (smích). Musím říct, že už se ohromně těším, ale jaká bude realita, to skutečně nejde odhadnout. Organizátoři sice vždycky něco vypráví a občas nás i straší, ale jestli to tak bude...“

Ve středu se v Paříži konala tradiční tisková konference před startem Dakaru a vy jste byl přítomen. Dozvěděl jste se tam ještě nějaká nová fakta?

„Ani ne, tam si spíš člověk pomalu uvědomí, že ten Dakar už je skutečně tady. Taky nám bylo oznámeno celkové množství kilometrů, které nás čeká, a to je hrozivé. Je pravda, že 5500 závodních kilometrů není v porovnání s předchozími roky moc, ale je to jen ve 12 etapách. To znamená, že těch ostrých kilometrů tam je asi čtyřikrát přes 500. A to je hodně dlouhé. To si neumíte představit, dokud tam doopravdy nejste. Takových 200 kilometrů se dá. Pak přijde 300 - oukej. Ale 350 už fakt bolí, a vy jich musíte přidat dalších 200! Hrozné to je i pro auta.“

Každopádně vy nemáte jen nové auto, ale potřetí během tří let máte na Dakaru jiného mechanika. Jak je David Švanda připraven?

„Mechanik je hrozně důležitá pozice a já bych si nikdy nedovolil tam posadit někoho, kdo je nezkušený, a kdo svou práci neumí. A taky někoho, kdo to dělat nechce. David tohle dělat chce, chtěl to dělat už když k nám nastoupil, jen asi nečekal, že to přijde tak rychle. Jediný problém je ten, že hrozně málo mluví, takže já se ho snažím rozpovídat. Doufám, že se mi to podaří.“

A jaké jsou tedy cíle před dalším Dakarem? Co třeba čtvrté místo a vyrovnání nejlepšího umístění vašeho otce?

„Hmm... Vidíte, čtyřka, to není špatné, co? Každý říká, že chce na bednu nebo do TOP 5, tak já budu říkat TOP 4. Páté místo mám, čtvrté má táta... (smích) Chtěli bychom jít výš, ale je to všechno hodně o štěstí, a o tom, jak se zadaří a kolik uděláme chyb. Jedeme tam závodit a chceme co nejlepší výsledek a za umístění mezi nejlepšími pěti budeme rádi.“