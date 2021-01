Češi na Dakaru: comeback Tomečka, Klymčiw se Škodou 130, jede i Enge

Češi na Rallye Dakar 2021

St. číslo Kategorie Pilot Závodní speciál Tým 26 Motocykly Milan Engel KTM Orion – Moto Racing Group 31 Motocykly Martin Michek KTM Orion – Moto Racing Group 36 Motocykly Jan Brabec KTM Strojrent Racing 37 Motocykly David Pabiška KTM Jantar Team 53 Motocykly Libor Podmol Husqvarna Podmol Dakar Team 67 Motocykly Rudolf Lhotský KTM Jantar Team 76 Motocykly Roman Krejčí KTM Bo!beton 153 Čtyřkolky Tomáš Kubiena Yamaha Story Racing 206 Classic Ondřej Klymčiw Škoda 130 LR Klymčiw Racing 312 Automobily Martin Prokop Ford MP Sports 328 Automobily Miroslav Zapletal Ford Offroad 338 Automobily Tomáš Ouředníček Toyota Ultimate Dakar Racing 417 SSV (buggy) Josef Macháček Can-Am Buggyra Zero Mileage Racing 429 SSV (buggy) Tomáš Enge Can-Am Buggyra Zero Mileage Racing 502 Kamiony Martin Macík Iveco Big Shock Racing 504 Kamiony Aleš Loprais Praga Instaforex Loprais Team 514 Kamiony Martin Šoltys Tatra Tatra Buggyra Racing 518 Kamiony Jaroslav Valtr Iveco Valtr Racing Team 520 Kamiony Jan Tomášek Praga Instaforex Loprais Team 538 Kamiony Tomáš Tomeček Tatra South Racing 550 Kamiony Robert Randýsek MAN PH Sport

Další Čechy najdeme v rolích navigátorů či mechaniků u zahraničních posádek. Ignacio Casalemu bude v posádce Buggyry k dispozici mechanik David Hoffmann. Jiného mechanika Daniela Kozlovského najdeme v posádce nizozemského veterána Martina van der Brinka, který letos usedne za volant nového kamionu od Renaultu.

Macík jede na Dakar uspět

Startovní číslo 503 z něj dělá nejvýše nasazeného Čecha. „Na Rallye Dakar jedu být nejlepší,“ hlásí Martin Macík jr. v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

Lopraisův tým se dvěmi posádkami

Instaforex Loprais Praga Team startuje letos na Rallye Dakar v rozšířené sestavě. Aleš Loprais je s Khalidem Alkendim a Petrem Pokorou za volantem červeno-bílého vozu Praga V4S DKR. Nově bude v modro-bílém provedení startuje také Jan Tománek s Tomášem Kašpárkem a Jiřím Strossem s Tatrou Jamal – Queen 69.

Z motocyklu do Škodovky 130. Klymčiw se vrací na Dakar

Bývalý motocyklový jezdec Klymčiw se představí v historickém vozu Škoda 130 LR v nové kategorii Classic, kterou pořadatelé pro letošní ročník premiérově vyhlásili. Poprvé v historii se tak na start slavné soutěže postaví automobil vyrobený v Mladé Boleslavi.

Loni byl Michek mezi nejlepšími nováčky. Prožene hvězdy i letos?

S drobnými šrámy za ním nechoďte. Tenhle borec má náturu válečníka. V plné rychlosti se zase požene terénem na Rallye Dakar, etapu co etapu bude atakovat své hranice... „Já to ale jinak neumím. Nemám srdce závodníka nastavené na to jen dojet,“ vypráví Martin Michek. Osobní zázrak navíc už dokázal loni. Vykřesal se z kolapsu jater, na nějž mohl umřít.