Macík rozjel Dakar třetím místem v prologu, Prokop po chybě přelétl skálu

Obhájce pátého místa Macík měl z prologu strach, neboť vždy začíná pomaleji. Nakonec jej ale porazili jen Vjazovič a jeho týmový kolega Alexej Višněvskij. „Bylo to dobré, rychlé. Pořád jsme jeli plný (plyn). Všude byly větvě, stromy, takže jsme občas něco trefili, ale snad je všechno dobré,“ řekl Macík krátce pro projetí testu, kdy ještě netušil, jak se umístí. „Bylo to ale jen o tom udržet startovní pozici do neděle,“ podotkl.

Do první desítky se prosadili i Aleš Loprais (6.), Martin Šoltys (8.) a Jaroslav Valtr (9.). Obhájce prvenství Andrej Karginov z Ruska byl se ztrátou 28 sekund jedenáctý.

Prokop měl shodný čas jako devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb a o dvě sekundy porazil třináctinásobného šampiona a rekordmana Rallye Dakar Stéphanea Peterhansela. „Jelo se naplno, nebylo co vymýšlet. Museli jsme spěchat, abychom si zajistili na neděli dobrou startovní pozici. V této konkurenci je dané umístění bomba,“ řekl Prokop, jenž se chce pokusit vylepšit 12. místo z loňska.

„Udělali jsme jednu velkou chybu, stejně jako spousta dalších (posádek). Přehlédli jsme jednu odbočku a přelítli jednu velkou skálu, takže jsem rád, že se nic nestalo. Rychle jsme se vrátili do trati,“ popsal jezdec týmu Benzina Orlen, jenž se dlouho držel v elitní desítce. Překonal jej ale například i Baragwanath startující až s číslem 339. Dvaatřicetiletý Jihoafričan by mohl být „černým koněm“ závodu, v roce 2016 byl na Dakaru třetí v kategorii čtyřkolek.

Třináctým časem vstoupil do svého prvního Dakaru Tomáš Enge, který byl před startem rallye přeřazen z kategorie SSV mezi takzvané prototypy. Josef Macháček byl osmadvacátý.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší obhájce prvenství Ricky Brabec z USA. Nejlepším Čechem byl na 24. místě Martin Michek, který před rokem dlouho bojoval o pozici nejlepšího nováčka. Na lídra ztratil 40 sekund.

„První políbení dakarské etapy a je z toho asi dobrá startovní pozice. Byl to jedenáctikilometrový mazec, masakr. Na trati bylo docela dost šutrů, jelo se přes horu, v takovém ďolíku, do řečiště. Dalo se tam spadnout a jsem rád, že jsem to zvládl. Zase to máme dobře rozjeté,“ řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Úvod se vydařil i Janu Brabcovi, který byl o 14 sekund pomalejší než Michek a obsadil 27. místo. Milan Engel byl 36., Libor Podmol 41. a David Pabiška o tři místa za ním. Pabiška je vedle toho třetí v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence.

V kategorii čtyřkolek obsadil Tomáš Kubiena šesté místo mezi šestnácti startujícími. Za vítězným Alexandrem Giroudem z Francie zaostal o 14 sekund.

Výsledky prologu se nebudou započítávat do průběžného pořadí, dosažené časy pouze rozhodly o pořadí na startu úvodní etapy. V neděli v ní čeká účastníky na trase z Džiddy do Biši dohromady 622 km, z toho 277 km bude představovat rychlostní zkouška.

Rallye Dakar - prolog (Džidda-Džidda, 129 km celkově/11 km rychlostní zkouška):

Automobily:

1. Attíja, Baumel (Katar, Fr./Toyota) 5:48, 2. Baragwanath, Perryová (JAR/CR6 buggy) stejný čas, 3. Radžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm/Toyota) -8, ...11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -17, 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -32, 29. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -38.

Prototypy:

1. Meeke, Rosegaar (Brit., Niz./Zephyr) 6:40, ...13. Enge, Tošenovský -20, 28. Macháček, Vyoral (všichni ČR/Can-Am) -41.

SSV:

1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 6:43.

Motocykly:

1. R. Brabec (USA/Honda) 6:01, 2. Barreda (Šp./Honda) -6, 3. Sanders (Austr./KTM) -13, ...24. Michek -40, 27. J. Brabec -54, 36. Engel (všichni ČR/KTM) -1:06, 41. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:18, 44. Pabiška -1:20, 50. Krejčí (oba ČR/KTM) -1:47, 60. Lhotský (ČR/Husqvarna) -2:32.

Čtyřkolky:

1. Giroud (Fr./Yamaha) 7:35, ...6. Kubiena (ČR/Yamaha) -14.

Kamiony:

1. Vjazovič 6:38, 2. Višněvskij (oba Běl./MAZ) -1, 3. Macík (Iveco) -3, ...6. Loprais (Praga) -9, 8. Šoltys (Tatra) -15, 9. Valtr st. (Iveco) -18, 15. Tománek (Tatra) -1:04, 31. Tomeček (Tatra) -2:50, 40. Randýsek (všichni ČR/MAN) -4:34.