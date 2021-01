Prokopovi vyšla 3. etapa, na Dakaru se vrátil do TOP10. Macík dál čtvrtý

Prokop v pondělí ztratil více než 45 minut a vypadl z elitní desítky. Dnes se mu však dařilo mnohem lépe, i když před startem se trochu obával profilu rychlé etapy, kterou znal z loňska. Organizátoři připravili pro závodníky 629 km dlouhou trať, z níž bylo 403 km součástí rychlostní zkoušky. Start i cíl byl ve Vadí ad-Davásir.

„Byla to rychlá erzeta, které já moc nemusím. Loni se nám na nich vůbec nedařilo. Chytili jsme ale dobrý rytmus, Viktor (Chytka - navigátor) odvedl skvělou práci, našli jsme všechny kontrolní body, nikde jsme nebloudili. Nemůžu říct, že bych nějak extra tahal, ale byla to čistá práce,“ pochvaloval si Prokop.

Pilot týmu Benzina Orlen ztratil na nejrychlejšího Násira al-Attíju z Kataru 13:42 minuty. „Dobrá etapa. Jsem rád, že po včerejším nezdaru jsme si trochu spravili chuť. Na Dakaru to někdy vyjde, někdy ne. Člověk to ale nesmí zahodit a musí bojovat dále. Jedeme dál,“ podotkl Prokop startující na šestém Dakaru.

V čele kategorie automobilů je stále Peterhansel, který už má ale na Al-Attíju náskok jen 5:09 minuty. Prokopa dělí od prvního místa 56:30 minuty. Dvacátý čas dnes zajel Miroslav Zapletal, jemuž patří stejná pozice i průběžně.

Mezi kamiony se i nadále daří Macíkovi, jenž ztratil na nejrychlejšího Sergeje Vjazoviče z Běloruska 102 sekund. V čele průběžného pořadí se drží Rus Dmitrij Sotnikov, dnes druhý. Nejlepší Čech na něj ztrácí 26 minut, od třetího Antona Šibalova z Ruska dělí Macíka tři minuty.

„Bylo to rychlé a velmi dobré. Autu nic nebylo, nemuseli jsme zastavovat, vše v cajku,“ pochvaloval si Macík. „Jen jsme museli dvakrát couvat na dunách. Pár chybiček se stát může, ale jelo se nám parádně. Na dunách jsme si párkrát fakt hodně skočili. Jednou jsme se málem obrátili, ale když se chce, tak se musí jet,“ řekl pilot týmu Big Shock! Racing.

Sedmý čas zajel Aleš Loprais, který je průběžně pátý. Elitní desítku uzavřel Jaroslav Valtr.

Nejlepším českým motocyklistou je Michek, jenž ztratil na nejrychlejšího Australana Tobyho Price 17 minut. Jen o čtyři sekundy pomalejší než Michek byl Jan Brabec, který tak obsadil 19. místo. Průběžně je pětadvacátý.

„V prvních 30 kilometrech jsem narazil na takovou skálu, která nešla pomalu ani vyjít. Popral jsem se s ní, vylezl až úplně nahoru, ale ztratil jsem asi dvě minutky. Jinak trať byla šíleně rychlá, po rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami,“ uvedl Michek, který věří, že v příští etapy budou technicky náročnější a pomalejší.

Handicapem jezdce Orion Moto Racing Group je totiž výkon motocyklu. „Továrním závodníkům to po rovince jede v průměru o 15 km/h rychleji, na 100 kilometrech to může dát rozdíl třeba 15 minut. A dneska to bylo bohužel hodně rovinaté, duny byly tak z deseti procent,“ podotkl Michek. V průběžném pořadí klesl na 17. místo. „S umístěním v top 20 jsem spokojený velmi,“ řekl.

Na 35. místě byl dnes klasifikován Milan Engel, 39. byl Roman Krejčí a v páté desítce se umístili Libor Podmol (45.) a David Pabiška (47.). Krejčí je třetí v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Mezi čtyřkolkami byl sedmý Tomáš Kubiena a stejnou pozici drží i průběžně.

Price, dvojnásobný vítěz Dakaru, porazil druhého Argentince Kevina Benavidese o 76 sekund. Dosavadní lídr kategorie Joan Barreda ze Španělska ztratil téměř 25 minut a v čele jej nahradil Howes, který v předešlých dvou letech jezdil za český tým Klymčiw Racing.

Rallye Dakar - 3. etapa (Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir, 629 km celkově/403 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:17:39, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -2:27, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -4:05, ...7. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -13:42, 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -31:00.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 10:39:02, 2. Al-Attíja, Baumel -5:09, 3. Serradori, Lurquin (Fr., Belg./Century) -26:21, ...10. Prokop, Chytka -56:30, 20. Zapletal, Sýkora -1:29:07.

SSV: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 4:20:57.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach 13:19:10.

Prototypy: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 4:20:57, ...21. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -19:32.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach 13:19:10, ...18. Macháček, Vyoral -1:36:58.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 3:33:23, 2. Benavides (Arg./Honda) -3:16, 3. Walkner (Rak./KTM) -4:36, ...18. Michek -17:03, 19. J. Brabec -17:07, 35. Engel -27:52, 39. Krejčí (všichni ČR/KTM) -39:23, 45. Podmol (ČR/Husqvarna) -48:21, 47. Pabiška (ČR/KTM) -59:13, 60. Lhotský (ČR/Husqvarna) -1:20:30.

Průběžné pořadí: 1. Howes (USA/KTM) 12:05:48, 2. de Soultrait (Fr./Husqvarna) -28, 3. Price -52, ...17. Michek -18:30, 25. J. Brabec -41:54, 30. Engel -1:04:01, 36. Krejčí -1:49:05, 45. Pabiška -2:35:40, 49. Podmol -3:11:32, 56. Lhotský -3:56:26.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:25:49, ...7. Kubiena (ČR/Yamaha) -26:03.

Průběžné pořadí: 1. Enrico (Chile/Yamaha) 14:36:46, ...7. Kubiena -58:00.

Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./MAZ) 3:45:14, 2. Sotnikov -18, 3. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -1:16, 4. Macík (ČR/Iveco) -1:42, ...7. Loprais (ČR/Praga) -6:19, 10. Valtr st. (ČR/Iveco) -15:44, 13. Šoltys (ČR/Tatra) -37:03.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 11:47:11, 2. Vjazovič -16:56, 3. Šibalov -23:01, 4. Macík -26:00, 5. Loprais -36:34, ...9. Šoltys -1:18:52, 11. Valtr st. -1:54:09.