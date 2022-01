Prokop si v dunách polepšil a je osmý. Loprais celkově pátý, Michek měl potíže

Výsledky kategorie motocyklů nejsou momentálně oficiálně známé, pořadatelé její etapu s ohledem na špatný stav trati zkrátili. Velké problémy měl Martin Michek, jenž měl při cestě na start na dálnici nehodu a poškodil svůj stroj. Při opravě mu pomáhal i týmový kolega Milan Engel. Na 81. kilometru rychlostní zkoušky ztrácel Michek na nejrychlejšího Matthiase Walknera z Rakouska deset minut.

Prokop si v průběžném pořadí o jednu pozici polepšil, poté co předstihl Argentince Sebastiana Halperna. Dnes zaostal o 5:45 minuty za nejrychlejším Orlandem Terranovou z Argentiny.

Vedení si po etapě, která měla opět start i cíl v Rijádu a jejíž součástí byl pro auta 402 km dlouhý měřený úsek, upevnil Násir Attíja z Kataru. Trojnásobnému dakarskému vítězi nahrála ztráta Francouze Sébastiana Loeba, který tentokrát na Attíju ztratil přes patnáct minut a klesl na průběžně třetí pozici. Druhý je nově Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie.

„Máme za sebou půlku Dakaru. Nevím, jaký výsledek, ale asi to nebude úplně špatné,“ řekl Prokop v cíli. „Byla to zvláštní etapa. Relativně rychlá, až mi z toho občas bylo špatně, ale posledních 40 kilometrů v krásných dunách jsme si užili. Dojel nás Mattias Ekström a zkusil jsem se ho chytit, což se mi povedlo. Jel jsem mu vyloženě na nárazníku, viděl jsem, jak brzdí, a bylo to sranda. Kluci z toho měli taky veselo, protože jsme si hráli, jako kdybychom nebyli na Dakaru a bylo nám jedno, co děláme,“ pousmál se Prokop.

V závěru se mu navíc podařilo rychle najít kontrolní bod a posunout se ještě v pořadí etapy výše. „Alespoň jsme si zlepšili náladu, protože posledních pár etap jsme se snažili, ale furt jsme byli kolem dvacítky. Nic zajímavého. Dnes jsme si to ale pocitově vylepšili a jdeme odpočívat s lepší náladou,“ dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Mezi kamiony byly opět nejrychlejší posádky továrního týmu Kamaz, které obsadily první tři místa. Vyhrál Rus Andrej Karginov, za kterým Loprais zaostal o 5:16 minuty. Devátý byl Martin Macík, který by měl celkově zůstat jedenáctý.

Havárie zastavila Martina Šoltyse, který podle prvních informací požádal i o lékařské ošetření. Po technických problémech dnes na start nenastoupil Chilan Ignacio Casale z českého týmu Tatra Buggyra, jenž by ale po dnu volna chtěl s penalizacemi pokračovat.

Rallye Dakar - 6. etapa: Rijád - Rijád (618 km celkově/402 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Terrana, Carreras (Arg., Šp./Prodrive) 3:06:45, 2. Ekström, Bergvist (Švéd./Audi) -1:06, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -1:49, ...8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:45, 35. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:02.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 20:37:24, 2. Rádžhí, Orr -50:19, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive) -50:25, ...8. Prokop, Chytka -1:30:30, 21. Zapletal, Sýkora -3:43:36.

SSV (buggy): 1. 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 3:39:24.

Průběžné pořadí: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./Can-Am) 25:04:01.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:27:23, ...12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -29:38.

Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 24:19:17, ...10. Macháček, Vyoral -5:34:14.

Tahače: 1. Karginov 3:16:16, 2. Sotnikov -9, 3. Nikolajev (všichni Rus./Kamaz) -45, 4. Loprais (ČR/Praga) -5:16, 9. Macík (ČR/Iveco) -14:12.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 22:25:45, 2. Nikolajev -10:29, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -38:17, ...5. Loprais -1:06:20, 11. Macík -4:08:03.