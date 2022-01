Macík se na závěr Dakaru blýskl: Drsné, brali jsme keře i stromy. Zářil Tůma

Mezi automobily ovládl páteční etapu Henk Lategan z JAR, který startoval ze zadních pozic a nakonec dokázal porazit čtrnáctinásobného dakarského vítěze Stéphana Peterhansela z Francie, jenž však po problémech v úvodu rallye skončí až ve druhé desítce konečného pořadí.

Druhý skončil ve 44. ročníku slavné soutěže devítinásobný mistr světa v klasické rallye Sébastien Loeb z Francie. Attíja v závěru rallye neriskoval a za Lateganem zaostal o 7:53 minuty. Loeb tak dokázal opět snížit jeho náskok v čele, přesto měl Katařan v konečném hodnocení k dobru 27:46 minuty a po druhých místech v předchozích dvou letech si připsal další celkový triumf. Loeb skončil na Dakaru při šestém startu stříbrný podruhé. V roce 2017 jej porazil Peterhansel.

Martin Prokop se rozloučil s rallye 13. časem a celkově skončil pětadvacátý, pozici za Miroslavem Zapletalem. „Rozhodně nejsme šťastní z umístění, doufali jsme v desítku. Byli jsme v boji o pětku a sedmička byla ve hře. Nakonec jsme za dvacítkou. Ale dobojovali jsme to, jsme v cíli a to je také těžké splnit,“ řekl Prokop, jemuž se staly osudným technické problémy v 10. etapě.

„Nebyl to nejhezčí Dakar, ale určitě nejrychlejší. Obtížnost nebyla velká a naše auto na to nebylo připravené. Měli jsme auto na těžký, technický Dakar jako byl loni,“ dodal pilot týmu Benzina Orlen, který chce na příští rok připravit výkonnější vůz.

Macík předjel Nizozemce

Macík dnes zaostal za Sotnikovem o 32 sekund, nejdůležitější však pro něj bylo, že dokázal v celkovém hodnocení předstihnout Nizozemce Victora Willema Corneho Versteijnena, na kterého po čtvrtku i kvůli dodatečné čtyřminutové penalizaci ztrácel 4:29 minuty. Po 164 km rychlostní zkoušky má Macík k dobru ještě 23 sekund.

„Bylo to drsné a fakt šlo o rychlých 160 kilometrů. Na konci se nám (auto) hřálo, protože máme ucpaný chladič z keřů a stromů, které jsme nabrali, jak jsme chvátali. Bylo to drsné jako celý letošní Dakar. Domů vezeme sedmé místo, jsme v Top 10, což je alespoň decentní český zářez napříč kategoriemi,“ řekl Macík.

O medailové pozice dnes dlouho bojoval i Aleš Loprais, který ale v závěru nabral sedmiminutovou ztrátu a obsadil 9. místo. Třetí skončil Chilan Ignacio Casale ve službách českého týmu Tatra Buggyra Racing.

V kategorii motocyklů byl dnes nejrychlejší Pablo Quintanilla z Chile, který skončil se ztrátou 3:27 minuty celkově druhý. O nejlepší český dílčí výsledek se postaral čtrnáctým časem Martin Michek, ale po čtvrteční více než čtyřhodinové ztrátě se umístí ve čtvrté desítce konečného pořadí. Nejlepším Čechem v kategorii je tak třiadvacátý Jan Brabec a vytvořil si osobní maximum.

Sunderland letošním triumfem navázal na vítězství z roku 2017, loni byl celkově třetí. Tovární jezdec Gas-Gas se v popředí výsledkové listiny držel od začátku rallye. Přestože vyhrál jen jednu etapu, ve vedení byl včetně dneška po osmi z nich. V závěrečné 164 km dlouhé rychlostní zkoušce byl Sunderland až devátý s odstupem 3:25 minuty na Quintanillu, vítězství na Dakaru ale jistě uhájil. Třetí místo obsadil Mathias Walkner z Rakouska.

Michek až do čtvrtka bojoval o umístění ve druhé desítce, poškozený ráfek na předním kole a několikahodinová ztráta jej ale vyřadila ze hry o solidní výsledek. Dnes byl o 6:17 minuty pomalejší než Quintanilla.

„Pocity jsou odlišné od předchozího roku, ale silné. Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, pak problémy s chlazením, dopravní nehoda až po havárii na duně a zničeném kole,“ vypočítal Michek problémy.

Pilot týmu Orion Moto Racing Group byl v průběhu rallye nejlépe osmnáctý. „Bylo tam šestnácté a sedmnácté místo na dohled, ztrácel jsem šest pět minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsme tady,“ uvedl. „Když mi pomohl ekvádorský závodník a půjčil mi kolo, ukáply slzy, že jsem mohl pokračovat dál. Po příjezdu do cíle jsem viděl poslední dva motorkáře, jak se objímají a jásají, že jsou po osmi hodinách v bivaku. To mě vrátilo na zem,“ dodal s tím, že má radost, že rallye dokončil.

Brabec zajel 34. čas a zůstal třiadvacátý. Milan Engel v závěru udržel celkově druhé místo v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. „Jsem rád, že jsem dobojoval druhé místo a že motorka vydržela. Jsem rád, že jsem neměl takové technické problémy. Samotná kategorie mi dávala přes prsty, musel jsem improvizovat během závodu a také pomáhat Martinovi. Musím pochválit organizátora, že udělal navigaci o dost složitější. Bylo to letos fakt těžké,“ řekl Engel, jenž dvakrát pomáhal na trati Michkovi a nabral tak rozhodující ztrátu.

Mezi čtyřkolkami byl dnes Tůma čtvrtý a při svém čtvrtém startu si vytvořil osobní maximum. Vyhrál Alexandre Giroud z Francie.