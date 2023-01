Michek na Dakaru zajel osobní rekord. Havárie legendy a úmrtí diváka

Motocyklový jezdec Martin Michek zajel v 9. etapě Rallye Dakar sedmý čas a po svém nejlepším výsledku v kariéře na slavné soutěži se v průběžném pořadí posunul na 12. místo. Martin Prokop byl v kategorii automobilů třináctý a je nadále sedmý. Mezi motorkáři stále vede Skyler Howes z USA, který byl dnes třetí. Automobilům kraluje obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. Další těžkou nehodu na Dakaru zažil v kategorii automobilů Španěl Carlos Sainz. A letošní ročník má i první oběť. Pořadatelé oznámili, že v průběhu deváté etapy na trase z Rijádu do Harazu zemřel divák, kterého srazil jeden ze soutěžních strojů.

Motocyklový jezdec Martin Michek zajel v 9. etapě Rallye Dakar sedmý čas a po svém nejlepším výsledku v kariéře na slavné soutěži se v průběžném pořadí posunul na 12. místo. Martin Prokop byl v kategorii automobilů čtrnáctý a je nadále sedmý. Pořadí kamionů i nadále kraluje Aleš Loprais, jenž dnes skončil čtvrtý. Nejlepším Čechem byl třetí Jaroslav Valtr. Mezi motorkáři stále vede Skyler Howes z USA, automobilům kraluje obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru.

Čtyřiatřicetiletý Michek měl před pondělním dnem volna zdravotní problémy. V nedělní etapě si pochroumal pravou nohu, do druhé části rallye ale vstoupil ve velkém stylu.

Na 358 kilometrech rychlostní zkoušky zaostal za nejrychlejším Lucianem Benavidesem z Argentiny jen o 9:58 minuty a sedmým místem vylepšil své kariérní maximum. Dosud nejlepším výsledkem člena týmu Orion Moto Racing Group byla devátá pozice z loňska.

„Sedmé místo v etapě je až neuvěřitelné po tom, co mám trochu problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Ráno mě museli dostat do bot mechanici, skoro až násilím jsme to tam nasoukali,“ uvedl Michek na sociálních sítích.

Etapa se mu líbila. „Chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Fakt moc hezká a rychlá trasa. Je to mé životní etapové maximum. Fakt neuvěřitelné, krásný výsledek. Ještě máme pět dní před sebou, musím dát dohromady hlavně nohu,“ dodal Michek s tím, že jej lékařská péče čeká opět v bivaku.

V průběžném pořadí Michek předstihl Štefana Svitka ze Slovenska, na kterého má k dobru 75 sekund.

Prokop dnes za nejrychlejším Sébastienem Loebem z Francie zaostal o 17:34 minuty. Jeho pozice v průběžném pořadí se nezměnila, osmý Brian Baragwanath z JAR ale snížil ztrátu na pilota týmu Orlen Benzina na 150 sekund.

„Největší výzva dneška byla voda, ráno hodně pršelo. Jelo se hodně rychle, ale na měkkém podkladu, kdy odpor byl obrovský a hodně to klouzalo,“ uvedl Prokop. V jedné části testu měli jezdci potíže s přebroděním vody. „Už z dálky bylo vidět, že je tam problém. Visely tam vrtulníky, byla tam auta organizátorů a spousta zapadlých aut místních lidí. My jsme ale museli řeku projet, takže jsem dal jen plný plyn,“ řekl Prokop. Podobnou nepříjemnost řešil znovu o 50 km dál.

Posádka také jednou lehce zaváhala při navigaci. „V poušti byl navigační bod strom. My jsme našli jiný a špatně jsme odbočili. Trošku smůla, ale zvládli jsme to,“ oddechl si. Teď už se těší do pouště Rub al-Chálí. „Ve středu nás čeká dlouhý přesun. Konečně sjedeme z této nadmořské výšky a Shrek už snad bude mít zase trošku síly,“ dodal Prokop, jehož ford s atmosférickým motorem ve vyšších nadmořských výškách za konkurenty zaostává.

V čele je i nadále Attíja, který dnes zajel až osmý čas. I tak navýšil svůj náskok na nejbližšího pronásledovatele, kterým se nově stal Brazilec Lucas Moraes. Dosud druhý Jihoafričan Henk Lategan ztratil přes 51 minut a klesl na čtvrtou pozici. Na třetí místo se dostal Loeb.

Mezi kamiony udržel vedení i v den svých 43. narozenin Loprais, jenž zaostal za nejrychlejším Janusem van Kasterenem z Nizozemska o 11:09 minuty. V průběžném pořadí na něj však má náskok 26:54 minuty. Téměř 50 minut ztratil Martin Macík, přesto je nadále průběžně čtvrtý. Přiblížil se mu ale dnes třetí Valtr. Stejně jako Macík na 136 kilometrech nabral ztrátu i Nizozemec Martin van den Brink.

Trojnásobný vítěz znovu těžce havaroval

V deváté etapě Rallye Dakar potkala trojnásobného vítěze v kategorii automobilů Španěla Carlose Sainze další těžká nehoda. Dvojnásobný mistr světa v rallye se asi šest kilometrů po startu se svým audi převrátil po skoku z písečné duny na střechu.

Sainz i jeho spolujezdec Lucas Cruz vystoupili z vozu bez zranění. Přesto zamířili do nemocnice v Rijádu na vyšetření. Podle pořadatelé si však šedesátiletý španělský jezdec během cesty vyžádal u pilota návrat k poničenému automobilu, aby zkusil pokračovat. Nyní čeká na asistenci.

Sainz vyhrál první etapu letošního ročníku a soutěž vedl ještě po druhém dnu. Pak ale nabral ztrátu a v šesté etapě měl navíc nehodu, po které se propadl pořadím ještě více. V nedělní etapě dojel opět první, ale kvůli penalizaci o vítězství přišel.

Po pondělním volnu patřilo Sainzovi v celkovém pořadí až 100. místo se ztrátou přes 29 hodina vedoucího obhájce prvenství Násira Attíju z Kataru.

Tovární tým Audi přišel už dříve o francouzskou hvězdu Stéphanea Peterhansela. Čtrnáctinásobný vítěz Dakaru skončil v soutěži po havárii v šesté etapě.

Sražený divák zemřel

Muž, který byl identifikován jako italský turista, se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou skrytý výhledu pilota. Zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Pořadatelská společnost ASO oznámila, že zahájila vyšetřování nehody.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.