Dakar: Macík vyhrál etapu a přeskočil Lopraise, který měl problémy

Macíkovi k posunu na druhé místo pomohla i Lopraisova pětiminutová penalizace, kterou obdržel dodatečně po úterní 4. etapě. Obhájce prvenství Van Kasteren vede o 21:33 minuty před Macíkem, Loprais je o další čtyři a půl minuty zpět.

Mezi automobily se Martin Prokop posunul na 12. místo průběžného pořadí a pokračuje v posunu výsledkovou listinou vzhůru. Motocyklista Martin Michek klesl na 11. místo. Zatímco v automobilech nadále vede Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie, do čela kategorie motocyklů se vrátil Ross Branch z Botswany.

Účastníci 46. ročníku slavné soutěže ve středu jeli rychlostní zkoušku o délce 118 km v dunách pouště Rub al-Chálí. Předtím museli absolvovat přejezd 500 km.

Prokop obsadil v etapě v kategorii Ultimate 8. místo, v některých výsledcích je devátý. Rychlejší než jihlavský pilot byl Američan Seth Quintero, který nedokončil předešlou etapu a pokračuje mimo oficiální pořadí v kategorii Dakar experience. Prokop zaostal za vítězným Katařanem Násirem Attíjou o 5:41 minuty, v průběžném pořadí předstihl Guye Davida Botterilla z JAR.

„Po roce jsme vrátili do dun. Bylo to jen 118 kilometrů, ale šestihodinový přejezd nás ráno trochu udyndal. A tady nám zase organizátor ukázal, co proto. Jen duny. Žádné velké výjezdy, ale pořád nějaké tobogány. Furt jsme museli řídit, hrozně zlomené duny a do toho nízké sluníčko,“ řekl Prokop na sociálních sítích s tím, že se chtěl vyvarovat zbytečných chyb.

První letošní triumf si připsal šampion z předešlých dvou let Attíja, který se posunul již na druhé místo za domácího Rádžhího a předstihl Španěla Carlose Sainze. Na čelo ztrácí pětinásobný vítěz Dakaru, startující nově se speciálem Hunter od Prodrivu, devět minut.

Michek mezi motocyklisty ztratil 6:38 minuty na vítězného Chilana Pabla Quintanillu a byl šestnáctý. Ve vyrovnaném pořadí na hranici první desítky jej předstihli Australan Daniel Sanders a Romain Dumontier z Francie. Na desátou pozici ztrácí jezdec týmu Orion Moto Racing Group minutu.

O lepší výsledek připravily pětatřicetiletého motocyklistu i zdravotní problémy. „Tohle mohla být pro mě konečná speciálka… Sice nás čekalo jenom 118 měřených kilometrů, ale šlo o tvrdou práci. Jeli jsme společně s Tobym Pricem a přehlédli jsme na takové planině seknutou dunu dolů. Oba jsme se prolétli do protivky, já jsem tam nechal ruku, takže mi dopad malinko vyvrátil zápěstí,“ uvedl Michek, jenž po kolizi musel na chvíli zastavit. „Nespadl jsem, ale musel si dát trochu pauzu.“

Jen o 27 sekund rychlejší než Michek byl José Ignacio Cornejo Florimo z Chile, který byl po úterku v čele. Tovární jezdec Hondy ztrácí 74 sekund na Branche.

Nejlepší etapový výsledek na letošním Dakaru zajel Jan Brabec, který byl dvacátý. „Jel perfektně, duny mu svědčí,“ uznal krajan Milan Engel, jenž se ho chytil a jel za ním.

Rallye Dakar - 5. etapa Hufuf - Šubajtá (645 km celkově/118 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Prodrive) 1:37:25, 2. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota) -1:51, 3. Yacopini, Carreras (Arg., Šp./Toyota) -1:58, ...8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:41, 39. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -19:47, 46. Trněný, Ernst (ČR/Ford) -32:43.

Průběžné pořadí: 1. Rádžhí, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota) 17:24:04, 2. N. Attíja, Baumel -9:03, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -11:31, ...12. Prokop, Chytka -1:12:02, 34. Ouředníček, Křípal -4:00:27, 37. Trněný, Ernst -5:05:05.

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Honda) 1:32:53, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -37, 3, Price (Austr./KTM) -1:39, ...16. Michek -6:38, 20. J. Brabec -8:20, 29. Engel -11:22, 32. Romančík -13:11, 49. Drdaj -19:06, 59. Pabiška -22:20, 61. Prokeš (všichni ČR/KTM) - 24:57, 73. Podmol (ČR/Husqvarna) -35:51.

Průběžné pořadí: 1. Branch (Botsw./Hero) 19:05:03, 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) -1:14, 3. R. Brabec (USA/Honda) -3:47, ...10. Michek -39:52, 23. Engel -1:51:24, 27. J. Brabec -2:27:57, 30. Drdaj -2:35:51, 52. Prokeš -5:21:19, 53. Pabiška -5:32:23, 62. Podmol -6:51:48.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 1:51:09.

Průběžné pořadí: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 23:45:23.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 1:52:25, 2. Van den Brink -1:22, 3. Versteijnen (oba Niz./Iveco) -7:55, ...12. J. Valtr st. (ČR/Tatra) -26:29, 15. Loprais -39:28.

Průběžné pořadí: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 20:01:22, 2. Macík -22:03. 3. Loprais -26:05, ...6. J. Valtr st. -1:25:03.