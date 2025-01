Loprais vyhrál 3. etapu na Dakaru. Macík byl čtvrtý, ale dál kraluje

Účastníci slavné soutěže měli dnes absolvovat rychlostní zkoušku o délce 496 km, ale pořadatelé ji s ohledem na předchozí náročnou etapu Chrono48 a zejména nepříznivé počasí v cílové oblasti Hanakíjá o 169 km zkrátili.

Loprais v dvoudenní etapě ztratil na Macíka téměř deset minut, dnes se mu ale podařilo najet více než pět minut. V celkovém hodnocení na obhájce prvenství ztrácí 3:34 minuty. „Dnes to byla etapa, kde se dalo jen ztratit, což se nám podařilo. Museli jsme měnit pneumatiku, což nás stálo pět minut a pět minut jsme ztratili. Celkově je to ale cajk a jedeme dál,“ řekl Macík na sociálních sítích.

Krok s nejlepšími držel i Martin Šoltys, jenž za Lopraisem zaostal o téměř 13 minut a byl pátý,

Mezi motocyklisty se dařilo Michkovi, který byl devátý a průběžně je i nadále patnáctý. Vede stále Australan Daniel Sanders, který dnes zaostal o téměř 15 minut za nejrychlejším Lorenzem Santolinem ze Španělska. V průběžném pořadí má ale náskok 1:57 minuty na druhého Američana Skylera Howese.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl na prvním mezičase dokonce druhý, poté ale klesl a pohyboval se na hranici elitní desítky. Za Santolinem nakonec zaostal o 6:42 minuty. Michek byl původně desátý, po dodatečné penalizaci Jihoafričana Bradleyho Coxe si ale o místo polepšil.

„Na začátku etapy jsem si myslel, že se na to vykašlu a na Dakaru skončím. Bylo to kritické, nechal jsem tam hrozně moc minut, protože jsem zabloudil. Jeden jezdec přede mnou mě svedl z cesty,“ uvedl Michek na sociálních sítích.

Poté ale začal riskovat a připsal si skvělý výsledek. „Od tankovačky jsem neměl žádný problém. Dával jsem motorce pořádně napít, až jsem se toho někdy bál. Top deset je pecka,“ řekl Michek, jenž do cíle rychlostní zkoušky přijel s namotaným ostnatým drátem na zadním kole. „V jednu chvíli jsem cítil takové zvláštní přibrždění zadního kola. Ale nebral jsem na to ohled a jel dál pod plným plynem, co to jen šlo. Měl jsem štěstí, že se mi nezamotal více a kolo se na místě nezastavilo,“ oddechl si.

Milan Engel a Dušan Drdaj se umístili v závěru třetí desítky, v průběžném pořadí jsou 21. respektive 22.

Velké problémy měl Prokop, který zaostal za nejrychlejším Jihoafričanem Saoodem Variawou o 1:27 hodiny a v průběžném pořadí klesl z 11. místa na konec druhé desítky. V čele je i nadále Jihoafričan Henk Lategan.

Po pondělním odstoupení obhájce vítězství Carlose Sainze ze Španělska měla dnes potíže další hvězda klasické rallye. Francouz Sébastien Loeb krátce po startu havaroval, devítinásobný mistr světa ale pokračuje. Na vítěze Loeb ztratil více než hodinu a průběžně je šestnáctý.

Rallye Dakar - 3. etapa: Biša - Hanakíjá (963 km celkově/327 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 3:16:52, 2. Chicherit, Winocq (Fr./Mini) -33, 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -1:48, ...46. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:27:23.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 19:04:53, 2. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) -7:17, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -9:34, ...18. Prokop, Chytka -1:52:46.

Motocykly: 1. Santolino (Šp./Sherco) 3:44: 34, 2. R. Brabec -4:01, 3. Howes (oba USA/Honda) -4:10, ...9. Michek -6:42, 27. Engel -23:00, 28. Drdaj -23:03, 33. Romančík -28:58, 38. J. Brabec -32:57, 50. Prokeš -49:53, 55. Pabiška (všichni ČR/KTM) -56:19, 56. Peschel (ČR/Husqvarna) -56:43, 64. Brož (ČR/KTM) -1:20:47.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 20:09:54, 2. Howes -1:57, 3. Branch (Botsw./Hero) -2:05, ...15. Michek -59:01, 21. Engel -1:35:50, 22. Drdaj -1:36:35, 38. J. Brabec -3:22:32, 39. Romančík -3:32:52, 43. Pabiška -4:09:35, 58. Prokeš -6:17:22, 59. Peschel -6:20:40, 62. Brož -7:11:36.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:36:21, 2. Žala (Lit./Iveco) -53, 3. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -5:20, 5. Šoltys (ČR/Tatra) -12:48.

Průběžné pořadí: 1. Macík 21:06:10, 2. Loprais -3:34, 3. Žala -34:23, ...8. Šoltys -3:27:20.