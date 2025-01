Dakar: Macík vyhrál další etapu a míří za triumfem. Prokop i Drdaj drží pozice

Organizátoři slavné soutěže ve čtvrtek připravili ve čtvrté největší písečné poušti světa Rub al-Chálí odlišnou trať pro hlavní kategorie - automobily, motocykly a kamiony. Poté, co ráno museli posunout start kvůli mlze, navíc motocyklistům výrazně zkrátili rychlostní zkoušku.

Kamiony absolvovaly v dunách 126 km dlouhý měřený test. Macík porazil druhého Nizozemce Keese Koolena o sedm sekund, třetí byl Vaidotas Žala z Litvy. Loprais, jenž startoval z nevýhodné první pozice, zajel pátý čas s odstupem necelých pěti minut.

„Byla to extrémně náročná etapa. Na začátku byly velké stresy, protože kluci před námi to nekreslili dobře. Tak jsme si jeli svoje. František (navigátor Tomášek) řekl kam, nandal jsem to tam a jeli jsme krásně to, co jsme potřebovali. Byly to nejtěžší duny, které tady mohly být,“ uvedl Macík na sociálních sítích. Jednou zapadl a pomáhal mu Van den Brink.

Lopraisův navigátor David Křípal v tiskové zprávě uvedl, že posádka zaplatila daň za středeční úspěch. „Jsme tu ale proto, abychom závodili, a ne abychom hráli šachy nebo taktizovali. Takže včerejší vítězství je naše, ale dnes jsme tudíž otevírali trať. A nebylo to vůbec jednoduché. Duny byly rozbité, místy měkké, takže jsme některé museli najíždět i několikrát. Pochopitelně jsme tím malovali stopu ostatním, zatímco sami jsme něco ztratili,“ řekl Křípal.

V předposlední etapě vypadl ze hry o umístění na předních pozicích Martin Šoltys, kterého zastavily technické problémy krátce po startu rychlostní zkoušky. Člen týmu Tatra Buggyra ZM racing byl průběžně čtvrtý. „Hned na začátku etapy byly těžké duny. Vyjeli jsme je skoro až nahoru, ale tam jsme bohužel zapadli. Jednou jsme se vykopali, popojeli jsme a zapadli podruhé. Opět jsme se z toho dostali, ale ve výjezdu nám praskla kloubovka (kloubová tyč), takže jsme byli rádi, že jsme se otočili a dostali zpět na start,“ řekl Šoltys.

Článek pokračuje pod grafikou

Na závodníky v kategorii osobních aut čekalo v poušti 275 km a do výsledků promluvily i startovní pozice a taktizování v závěru středeční etapy. Vyhrál Švéd Mattias Ekström, za kterým dojel s odstupem 41 sekund pětinásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru a třetí skončil Rádží. Domácí hvězdě se podařilo předstihnout v celkovém hodnocení dosavadního lídra Henka Lategana z JAR. Jednička Toyoty ve čtvrtek ztratila přes deset minut a před pátečním finišem rallye má manko šesti minut.

„Byla to nádherná dunová etapa. Byla to část loňské etapy Chrono48, takže jsme věděli, jaký náročný terén nás čeká. Měli jsme velmi malý průměr, a protože jsme ráno chytli několikahodinovou sekeru kvůli mlze a nemožnosti startu vrtulníků, hodně aut tak zůstane,“ řekl Prokop, který byl s výkonem dlouho spokojený. „Zkusili jsme do toho dát všechno, kdyby se něco stalo, abychom mohli být ve výsledcích ve hře,“ podotkl jezdec týmu Orlen Jipocar.

Ve druhé části ale Prokop nabral ztrátu poté, co musel měnit poloosu. „V měkkém písku to nebylo jednoduché. Hodně jsme tam ztratili, ale naštěstí jsme to opravili. Možná už jsme tahali moc a Shrek (auto) to nevydržel,“ řekl Prokop. Následně musel dojíždět v nouzovém režimu, protože se mu rozbila vysokotlaká pumpa. „Dělali jsme, co jsme mohli, ale bohužel to více nešlo. Letos nám není přáno,“ dodal Prokop.

Motocyklisté měli původně absolvovat zkoušku o celkové délce 308 km, ale po posunutí startu ji organizátoři zkrátili na 152 km. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, který snížil náskok lídra Daniela Sanderse z Austrálie na devět minut. Z českých jezdců se nejvíce dařilo Janu Brabcovi, který zajel devatenáctý čas. Dušan Drdaj je i nadále průběžně šestnáctý.

Rallye Dakar - 11. etapa Šubajtá - Šubajtá (506 km celkově/275 km rychlostní zkouška automobily, 152 km motocykly a 126 km kamiony):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 4:19:27, 2. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) -41, 3. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -1:45, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -36:14.

Průběžné pořadí: 1. Rádží, Gottschalk 51:53:36, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -6:11, 3. Ekström, Bergkvist 22:34, ...11. Prokop, Chytka -3:20:19.

Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 2:12:04, 2. L. Benavides (Arg./KTM) -33, 3. Van Beveren (Fr./Honda) -57, ...19. J. Brabec -17:25, 20. Drdaj -18:34, 21. Engel -19:01, 30. Romančík -28:14, 35. Pabiška (všichni ČR/KTM) -33:34, 54. Peschel (ČR/Husqvarna) -56:17, 55. Prokeš (ČR/KTM) -57:58.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 52:13:34, 2. Schareina -9:00, 3. Van Beveren -15:50, ...16. Drdaj -3:50:36, 23. Engel -5:57:33, 24. Romančík -6:36:12, 30. J. Brabec -9:11:08, 35. Pabiška -11:54:59, 44. Peschel -15:25:34.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 2:22:41, 2. Koolen (Niz./Iveco) -7, 3. Žala (Lit./Iveco) -2:07, ...5. Loprais (ČR/Iveco) -4:26, 10. Vrátný -1:28:59, 11. Poslední (oba ČR/Tatra) -2:30:44.

Průběžné pořadí: 1. Macík 55:02:04, 2. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) -2:25:01, 3. Loprais -2:30:41, ...9. Vrátný -20:36:58, 11. Poslední -27:37:47.