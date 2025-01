Macík na Dakaru slaví! Obhájil triumf, Loprais ovládl etapu a skončil třetí

Premiérových vítězství na Dakaru dosáhli australský motocyklista Daniel Sanders a automobilový jezdec Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie. Oba dnes podle očekávání udrželi náskok před pronásledovateli. Rádží porazil druhého Jihoafričana Henka Lategana o necelé čtyři minuty, Tosha Schareina ze Španělska zaostal za Sandersem o devět minut. Martin Prokop byl při své desáté účasti celkově jedenáctý, nejlepší z českých motocyklistů Dušan Drdaj klesl na 17. místo.

Účastníci slavné rallye dnes v Saúdské Arábii absolvovali etapu s 61 km dlouhou rychlostní zkouškou, do které nově startovali hromadně. Macík, Loprais, Van den Brink a Litevec Vaidota Žala tak vyrazili na trať společně. Loprais se snažil útočit, ale Van den Brink i Macík kontrolovali své pozice. Nakonec Loprais porazil nizozemského soka o deset sekund, Macík dojel téměř o čtyři minuty zpět.

Lategan se také ještě pokusil zaútočit na Rádžího, ale dokázal jej porazit jen o dvě minuty. Etapu vyhrál Brazilec Lucas Moraes, za kterým Prokop zaostal o šest minut. Od desátého místa nakonec českou jedničku dělilo necelých 22 minut.

„Byl to neskutečně těžký Dakar, úplně jiný než loňský, ale byl nádherný. Nedopadlo to tak, jak jsme chtěli, ale tak to je. Měl jsem letos nejlepší auto, jaké jsem kdy měl. Shrek byl fantastický s rychlým motorem. Všichni jsme odvedli skvělý kus práce,“ řekl Prokop na sociálních sítích.

Pátou posádku loňského Dakaru připravily o lepší výsledky technické problémy. Ve 3. etapě ztratil Prokop opravou hodinu a půl, ve čtvrtek poté dalších 30 minut. „Je vidět, že když zrychlíme auto, tak přichází únava materiálu. Je mi to líto, protože jsme měli na chuť na něco lepšího, měli jsme na víc, ovšem musíte to zkusit znovu za rok. Byl to ale skvělý Dakar,“ řekl Prokop.

Za Rádžím a Lateganem skončil třetí Švéd Mattias Ekström. Mimo pomyslné stupně vítězů tak zůstal pětinásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru, jenž byl čtvrtý.

Mezi motocyklisty byl dnes nejrychlejší Jihoafričan Michael Docherty, který porazil druhého Francouze Adriena van Beverena o tři sekundy. Schareina byl čtvrtý, o deset sekund rychlejší než šestý Sanders.

Drdaj, startující na Dakaru podruhé, byl před závěrečným testem šestnáctý, zajel ale až 38. čas s odstupem téměř 13 minut na Dochertyho. V celkovém hodnocení jej tak předstihl Polák Konrad Dabrowski. Třiadvacátý skončil Milan Engel, hned za ním byl klasifikovaný Jaromír Romančík, jenž zároveň dojel třetí v kategorii jezdců bez asistence.

