Vettel vs. Leclerc. Pnutí mezi jezdci graduje, válka ve Ferrari na spadnutí | iSport.cz

Co se ještě před osmi měsíci zdálo jako ideální spojení, spěje teď ke katastrofě. Zkušený borec a cílevědomý mladík, říkalo se o nich. „Bude mě zdravě motivovat,“ věštil Sebastian Vettel a Charles Leclerc se připojoval: „Těším se, že získám další zkušenosti.“

Jenže ve chvíli, kdy se sezona blíží ke konci, si místo vydařené spolupráce nemohou tihle dva piloti Ferrari přijít na jméno. A naopak italská média ta jejich nešetří ani trochu. „Stupidita,“ neudržel se dokonce deník Gazzetta dello Sport, když měl popisovat jejich nejnovější ´kousek´.

A sice nedělní situaci, kdy v GP Brazílie jeli ještě pět kol před koncem o možné stupně vítězů, jenže se tak dlouho mezi sebou předjížděli, až vzájemně havarovali a odstoupili. Leclerc urval zavěšení na svém pravém předním kole a Vettel měl defekt.

„Mohli jsme čekat, že se něco takového stane. Je to jen vyvrcholení toho, co se děje mezi nimi už šest nebo sedm závodů. Začalo to v Monze, kde Leclerc nepomohl Vettelovi v kvalifikaci, a pokračovalo v Rusku, kdy Vettel zase nerespektoval týmový příkaz, aby před sebe pustil Leclerka,“ vypočítával list Gazzetta dello Sport.

Pravda, dusno je ve Ferrari už nějaký čas. Začaly to různé týmové režie, pak jejich zpochybňování, porušování… vyústil tedy teď tento střet v otevřenou válku? „Neměl jsem tam moc místa,“ zlobil se totiž hned po závodě Vettel. „Nechal jsem ho tam dost,“ opáčil zase mladý Monačan. Názor proti názoru. Po závodě spolu prý nemluvili, samotní komisaři situaci označili jen za závodní incident (čili ho nijak netrestali) a jak Vettel, tak Leclerc následně chyběli na tradičním mítinku s novináři.

Přišel pouze šéf Mattia Binotto. Značně naštvaný. Značně zostuzený. Bez jediného bodu.

„Nejsem tady od toho, abych na někoho házel vinu. Jsem tu proto, abych zjistil, kde se stala chyba, a zařídil, aby se už neopakovala. Musíme si vyjasnit, co je hloupé a co ne, kde je hranice, kterou už nesmíme překročit. Došlo k nehodě, takže něco bylo špatně. Oba mohli závodit a bylo jen na nich, jak moc budou riskovat. Ale teď byla hranice rizika překročena,“ prohlásil Binotto.

Zatímco konkurenční Mercedes slaví jeden titul za druhým, ve Ferrari na něj čekají už 12 let. A po nedělní výhře Maxe Verstappena se dokonce zdá, že žádný z jejich pilotů dokonce letos neskončí ani na třetím místě. Na Twitteru se proto mezi rozlícenými fanoušky rozmohl hashtag #vettelout, Leclerc je zase brán za drzého holobrádka postrádajícího respekt a tým i oba viníky povolal před závěrečnou GP v Abú Zabí na kobereček do Maranella.

„Oba jezdci udělali děsivou chybu. Navíc něco takového nebylo nezbytné, protože mohli nejlépe skončit jen třetí. Myslím, že prostě chtěli jeden druhému ukázat, kdo je nejlepší,“ uvedl bývalý mistr světa Jacques Villeneuve. „Ferrari teď však už musí něco udělat. Měli povoleno bojovat, ale nesmíte tuto svobodu takhle zneužít. Oba na tom nesou svou vinu. Leclerc byl moc agresivní a Vettel by zase neměl takhle zavírat tvrdě prostor,“ dodal Villeneuve.

Jediné jejich štěstí tak trochu je, že sezona míří do svého konce. Pokud by se však jejich spory měly přenést i do dalšího ročníku, krize ve Ferrari může již snadno přejít v otevřenou válku.