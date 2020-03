Velká cena Austrálie formule 1 se nepojede. Člen McLarenu je nakažený | iSport.cz

Velká cena Austrálie formule 1, která měla v Melbourne odstartovat dnešními tréninky, se neuskuteční. Úvodní závod nové sezony mistrovství světa byl zrušen poté, co byl u jednoho z členů stáje McLaren objeven koronavirus. Ve společném prohlášení o tom informovala Mezinárodní automobilová federace a vedení šampionátu. V ohrožení nyní navíc může být i zbytek sezony.

„Víme, že pro tisíce fanoušků, kteří se na závod chystali, je to zklamání, ale všichni jsme se shodli, že na prvním místě je bezpečí členů formule 1 a všech okolo. Důležité je i to, aby se závodilo za férových podmínek pro všechny,“ uvedlo vedení šampionátu na stránkách formule.

Jezdci zrušení uvítali. „Jde o vážnou věc, lidé umírají každý den, spousta jich je nakažených a i ti, co nejsou, jsou tím nějakým způsobem zasažení,“ uvedl šestinásobný mistr světa a obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu. „Je to jednoznačně správné rozhodnutí a myslím, že to každý pochopí,“ přidal domácí pilot Daniel Ricciardo z Renaultu.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

Formule už kvůli novému typu koronaviru, kterým se ve světě nakazilo asi 130 tisíc osob a zemřelo na něj téměř 5000 lidí, odložila čtvrtý závod ročníku v Šanghaji, protože právě v Číně loni v prosinci nákaza začala. Nová sezona by nyní měla odstartovat za týden Velkou cenou Bahrajnu, kde se však pojede bez diváků.

Ani to však není jisté, protože podle šéfa formule 1 Chase Careyho je nyní v ohrožení celý šampionát. „Je těžké odhadovat budoucnost. Situace se neustále mění a je úplně jiná než před dvěma dny, nebo před týdnem. Takže předpovědět teď nejde vůbec nic,“ řekl Carey novinářům v Melbourne.

Závod v Austrálii byl zrušen poté, co dalších 14 členů McLarenu bylo v Melbourne umístěno do karantény. Šíření viru a s ním spojená bezpečnostní opatření navíc komplikují situaci i kolem dalších Velkých cen ve Vietnamu, Španělsku nebo Nizozemsku, kde zakázali sportovní akce s účastí nad 100 lidí.