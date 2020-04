Bez diváků i v protisměru? Restart F1 může otevřít revoluční kroky | iSport.cz

Sebastian Vettel neudělal pro rok 2020 na své helmě žádné výraznější změny, tím pádem na bílém pozadí kraluje pruh v barvách německé vlajky. Moc rád by ale oproti minulé sezoně zasáhl do podoby výsledků a skončil na lepší než páté pozici. Nebo minimálně před Leclercem. • Instagram Scuderia Ferrari

Ať už tu dřív vítězil Nico Rosberg, Lewis Hamilton či v posledních dvou letech Max Verstappen, vždy šlo o závod v termínu, kdy už byly karty v boji o titul jasně rozdány. Letos to ale bude možná otvírák celé sezony F1, jež by měl rozbít prázdno způsobené koronavirovou pandemií. Grad Prix Rakouska, Red Bull Ring, 5. července 2020.

Vyjdou tyto plány i v reálu?

„Finální kalendář zveřejníme, jakmile to bude možné,“ prohlásil šéf F1 Chase Carey. Zatím nabídl jen jeho obrysy, ale Rakousko v něm skutečně figuruje (po zrušení GP Francie) jako úvodní díl celého šampionátu. Po něm následují další evropské podniky v Británii, Maďarsku nebo Belgii, v září by se pak F1 měla přesunout do Asie, následně do Ameriky a skončit se chystá na konci listopadu v Abú Zabí. Stále však ve vzduchu visí mnoho neznámých a proměnných.

Ve hře je 12 různých destinací, nicméně se věří v pořádání až 15 až 18 závodů. Jak na to? Buď vrátit některý ze sedmi aktuálně odložených (Bahrajn, Vietnam, Čína, Nizozemsko, Španělsko, Ázerbájdžán, Kanada), nebo by se mohlo v jednom areálu konat i více bitev. Rakousko by v tomhle mohlo ukázat směr.

„První závod bude pravděpodobně v neděli 5. července a ten druhý by následoval třeba hned další středu odpoledne,“ nabídl dřív netradiční výzvu konzultant Red Bullu Helmut Marko. Později ale z toho plánu ustoupil a vrátil se k ideji jet první bitvu 5. 7. a druhou o týden později 12. 7.

Britové zase vyslovili nápad odjet jeden závod na trati v Silverstonu v běžném směru, a ten další zase opačně. Už jen realizovat tyto návrhy by byla pro F1 revoluce, jenže aby se letos dal udělit titul, musí být odjeto minimálně osm závodů. „Nemám strach, že by menší počet závodů šampionát znehodnotil,“ zůstal klidný čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel.

Ať tak či tak, závody budou zprvu jistě bez diváků. Organizátoři GP Británie už poslali držitelům vstupenek oficiální dopis, že letošní lístek budou moci uplatnit příští rok, a zvláštní režim by přišel i v případném entrée v Rakousku.

Jen první návrhy zde pracovaly s jasnou vizí: žádní diváci, žádní hosté, žádní novináři, personál týmů zredukovat na nezbytné minimum (45 lidí na tým), izolovat od ostatní populace, která žije v blízkosti okruhu. Každý z členů týmu by měl mít povinnost nosit roušku, nebo mít doklad o absolvování testu na COVID-19. „Doufáme však, že fanoušci budou součásti našich akcí, jakmile se v harmonogramu posuneme dál,“ přál si na závěr Carey.

Teď jen, aby se alespoň začalo brzy závodit.

JAK VYPADÁ AKTUÁLNÍ KALENDÁŘ F1 5. července GP Rakouska 19. července GP Británie 2. srpna GP Maďarska 30. srpna GP Belgie (Podle rozhodnutí vlády nelze v Belgii kvůli pandemii organizovat hromadné akce nejméně do 31. srpna. Oficiální verdikt o osudu závodu zatím nezazněl.) 6. září GP Itálie 20. září GP Singapuru 27. září GP Ruska 11. října GP Japonska 25. října GP USA 1. listopadu GP Mexika 15. listopadu GP Brazílie 29. listopadu GP Abú Zabí