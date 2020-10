Hamilton vs. Schumacher: obodovali jsme oba giganty, kdo je lepší?

Je to nevděčná otázka, na niž vám dá každý jinou odpověď. Přesto je to v současné F1 téma číslo 1! Lewis Hamilton ukořistil o víkendu rekordní 92. vítězství a překonal tím v žebříčku dosavadního krále Michaela Schumachera. Přejímá od něj ale i titul nejlepšího pilota dějin? Tak snadné to není. A ani nebude. Jezdili každý v jiné době, s jinými vozy, proti jiným soupeřům, a pouhá čísla tuhle historickou polemiku nemohou spravedlivě vyřešit. Pokusme se tedy alespoň o určité srovnání obou gigantů.

Není to žádný flink, ale aby v tomto ratingu stál Lewis Hamilton po boku Michaela Schumachera… Inu, na to je trochu „bohémek“. Němcův perfekcionalismus byl legendární, už než odešel do Ferrari … A tam ho povýšil ještě na nový level.

Jenže on i Schumi dovedl na mokru zázraky. Ikonický je třeba jeho první triumf ve Ferrari v roce 1996, kdy závod v marastu dokončilo jen šest vozů, ale on vyhrál s trhákem 45 vteřin. „Na vodě byl úžasný,“ smeká Damon Hill.

Technická zdatnost

Hamilton 8 Schumacher 10

Není to ani Britova chyba – tohle je evoluce. Zatímco Schumacher znal na svých vozech každý šroub, Hamilton je vnímán víc jako pilot počítače než bestie s názvem F1. „Michael pracoval v éře, kdy byla analýza dat horší, takže jezdcův vliv byl větší. Dnes vyjdete z kokpitu a inženýr vám hned určí chování auta v každé zatáčce, takže pilot už toho nemá moc co říct,“ vysvětluje Brawn.

Ne že by se Hamilton jen vozil. Naopak. Způsob jejich práce je podobný. „U Michaela nezáleželo na tom, o kolik věcí jste ho požádali; poskládal to dohromady. A u Lewise je to stejné. Dělá to často, aniž by si toho někdo všimnul. Odlišní jsou až mimo vůz,“ všiml si šéfinženýr Mercedesu Andrew Shovlin.