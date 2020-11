Devadesátník Ecclestone: Odkaz malého muže, co vedl obří impérium

Psát jeho biografii, to je příslib jedné nekončící jízdy. Přesto když s tím před 11 lety britský autor Tom Bower přišel a svému respondentovi řekl, že si nebude brát s dotazy servítky, Bernie Ecclestone se na něj jen chápavě usmál: „Víš, Tome, nejsem žádný anděl.“

Tahle hláška sedla jak motor do formule 1.

Někteří ho obdivovali, jiní nesnášeli. On sám pak nikdy netajil, že říkal naplno, co si myslí. A jakmile kniha dostala název No Angel: Tajný život Bernieho Ecclestona, její hlavní aktér si jen mnul ruce. „Je to zatraceně dobrý název,“ chválil si. Muž, který se stal kronikou a zásadním hybatelem slavné F1, oslavil ve středu jubilejních 90 let!

Za tu dobu si už zvykl, že na něj lidé koukají směrem dolů. Však si také se svými 159 centimetry užil své. Na škole zažíval šikanu, byl terčem posměšků. Přesto už si tehdy dokázal poradit. Nakupoval údajně sladkosti, jež o přestávkách prodával spolužákům s 25 procentním ziskem, a ze získaných peněz si pak platil urostlejší a silnější spolužáky, aby ho chránili. „Malí lidé musí hodně bojovat,“ vyprávěl.

Potenciál pro obchodní talent však brzy přesáhl mnohem dál.

Při studiu chemie se začal věnovat prodeji motocyklů a stal se též manažerem některých závodníků, mezi nimiž byl třeba Stuart Lewis-Evans. I samotný Ecclestone zkoušel v počátcích F1 závodit, ale jeho dvě účasti v roce 1958 skončily neúspěchem, kdy se nedokázal ani kvalifikovat. A jakmile se Lewis-Evans zabil v GP Maroka, nechal toho úplně. Nehezká zkušenost se mu zopakovala i o 12 let později, kdy zemřel další jeho svěřenec, Jochen Rindt (jediný mistr světa in memoriam).

Revolucí ke kořisti

Klíčovým datem se ale pro Ecclestona stal rok 1972, kdy odkoupil za 100 tisíc liber tým Brabham. Za jeho výběr postupně závodili třeba Carlos Reutermann, Niki Lauda a Nelson Piquet v něm získal dva tituly mistra světa – on si v něm ale upevnil coby vlastník týmu F1 vliv a renomé byznysmena. Když třeba po GP Argentiny 79 nabídl Colin Chapman tisíc dolarů Mariu Andrettimu za to, že Bernieho hodí do hotelového bazénu a Andretti se mu s tím nervózně svěřil, Brit jen suše opáčil: „Dej mi z toho půlku a můžeš mě tam hodit.“

BERNIE ECCLESTONE Narozen: 28. října 1930 (90 let) Národnost: Velká Británie Povolání: podnikatel Aktivní roky: 1950 – doteď Současný titul: Emeritní předseda skupiny Formula One Group (2017-2020)

Jinak ale ve svém byznysu hrál mnohem tvrději.

Právě díky Brabhamu figuroval od začátku ve fungování Formula One Constructors Asociation, postupem času stanul v jeho čele a jménem týmů vyjednával s promotéry závodů podmínky. Od té doby se z amatérsky vedených a nejistých podmínek začal stávat plně organizovaný profesionální balík závodů, v němž Ecclestone a spol. těžili i na přenosových právech.

A díky narůstající sledovanosti si mohl postupně říct i o větší příspěvky promotérů.

V osmdesátých letech se pak sice do věci vložila i FIA, jejíž šéf Jean Marie Balestre se domníval, že by práva měla připadnout právě Mezinárodní automobilové federaci, jenže Ecclestone šikovným jednáním a novými prvky zajistil profit jak týmům, tak televizním společnostem. Táhlá jednání o moc mezi FIA a Ecclestonem pak skončila vítězstvím Brita a on se postupně stal jak pánem smluv s organizátory závodů či televizními společnostmi, tak vyplácení výnosů jednotlivým stranám.

Později začal F1 rozšiřovat do nových zemí, kde za její uspořádání neváhali zaplatit pořádný ranec. „Vždycky jsem chtěl mířit na východ, ne na západ,“ prohlásil a postupně dotáhl závody i do Číny, Koreje, Indie, Malajsie, Singapuru nebo Spojených arabských emirátů. V roce 1988 nakonec svůj tým Brabham prodal švýcarskému podnikateli – za více než pět milionů dolarů.

Miliardy, kontroverze i vytoužený syn

Věrný svým zvykům ale nadále říkal, co si myslel. A tak když v roce 1982 zemřel po nehodě Gilles Villeneuve, nechal se slyšet, že na smrti pilota během závodu nevidí nic zlého. Podobně reagoval i po smrti Ayrtona Senny. „Nicméně bych byl radši, kdybych jezdce viděl končit kariéru, ne umírat,“ sdělil a už dřív angažoval do F1 jako šéflékaře neurochirurga Sida Watkinse, který jednak přišel s řadou bezpečnostních vylepšení, ale i zachránil několik životů včasným zásahem.

I nadále zajišťoval vzestup prestiže a ještě před pádem železné opony neváhal uspořádat GP Maďarska (na Hungaroringu je dodnes jeho busta), nicméně v posledních letech už při jednáních často netajil obdiv k diktátorství, které by podle něj řadu věcí ulehčilo.

Čím kontroverznější téma, tím z jeho úst neotřelejší výrok.

Když se mluvilo o Danice Patrickové, která po úspěchu v sérii Nascar koketovala s F1, nechal se slyšet, že „ženy by měly být oblečeny do bílé jako všechny ostatní domácí spotřebiče“. Jindy zase netajil obdiv k Vladimiru Putinovi a v roce 2009 úplně šokoval výrokem pro Times, že „Hitler dokázal věci zařídit“. Po následné kritice veřejnosti se omluvil.

Nápady jako úmyslně kropit trať, aby byly závody ještě zábavnější, nebo nezájem o sociální sítě s tím, že o F1 nemá o mladé lidi zájem, mu už spíše přihoršily.

Ecclestonova čtyřicetiletá vláda v F1 nakonec skončila před třemi lety, kdy se většinovým majitelem práv k F1 stala americká společnost Liberty Media a na jeho post nastoupil Chase Carey. Přesto je bývalý promotér dál činný, jeho aktuální jmění odhaduje Forbes na 3,3 miliardy dolarů a letos v červenci se mu narodil se třetí a o 45 let mladší ženou Fabianou Flosiovou první syn.

„Ani v tomhle věku nepotřebuju viagru,“ nechal se slyšet. Jako vždy bez rozpaků…

9 CITÁTŮ 90LETÉHO ECCLESTONA

„Malí lidé musí hodně bojovat… Já jsem se naučil bojovat v bitvách, ve kterých jsem měl dobrou šanci na vítězství. Jinak jsem radši zdrhnul.“

Životní zkušenost. Sám Bernie Ecclestone měří pouhých 159 centimetrů a čelil v dětství šikaně. Své místo na slunci si musel vybojovat jako obchodník.

„Když zemře závodní jezdec, zemře při tom, co chtěl dělat. Na tom nevidím nic depresivního.“

Když byl po úmrtí Gillese Villeneuva dotázán na názor ohledně bezpečnosti F1, měl jasno. Podobně se vyjadřoval i po smrti Ayrtona Senny, s tím, že úmrtí přináší F1 i přínosnou publicitu.

„Mám jeden úžasný nápad. Ženy by měly být oblečeny do bílé jako všechny ostatní domácí spotřebiče.“

Ženské závodnice v F1? Ne, i kdyby to měla být Danica Patricková známá ze série Nascar.

„Nedělám byznys podle rad jiných lidí. Lidi, kteří mi nabízejí názory, vyhazuju.“

Ecclestonův recept na úspěch.

„Je strašné to takhle říct, ale kromě toho, že byl Adolf Hitler přesvědčen dělat věci, o kterých nevím, zdali je chtěl dělat, či ne, byl schopen ovládat masy lidí, byl schopen věci zařídit… Byla i chyba, že jsme podpořili svržení Saddáma Husajna. On byl jediný, kdo měl nad Irákem kontrolu. S Talibanem to bylo stejné.“

Veřejná adorace mužů jako Hitler či Husajn? Za to se dostal Ecclestone pod pořádnou palbu kritiky. Později se pak za svá slova omluvil.

„Nejsem zastáncem demokracie. Potřebujete diktátora. Jako diktátor říkáte: Udělám tohle. V demokracii to zapadne.“

Jeho nedůvěra ve světový systém však přetrvala. I proto netajil svůj obdiv k Vladimiru Putinovi.

„Ničím nás neobohatili, jsou trapní. Musíme se těchto kriplů zbavit.“

Nové týmy Virgin nebo HRT, které se snažily prorazit po roce 2009, neměly mít šanci.

„Formule 1 mladé fanoušky nepotřebuje… Malé dítě uvidí značku Rolex, ale půjde a koupí si jedny? To si nemůže dovolit… Raději oslovím sedmdesátiletého chlapa, který má dost peněz.“

Neměla by F1 myslet i na budoucnost a snažit se jít i na sociální sítě? Ecclestone si to nemyslel. A tento vývoj se posunul dál až s novými americkými majiteli.

„Černoši jsou mnohokrát větší rasisté než bílí.“

Aktuální boj proti rasismu? I na to měl Ecclestone jasný názor. Když se pak do něj obul Lewis Hamilton, že už nerozumí době, oponoval mu, že přece není jeho chyba, že je bílý.