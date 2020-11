Grosjean v nemocnici uklidnil fanoušky: Halo mě zachránilo!

„Chci vám jen říct, že jsem ok. Díky za všechny vzkazy. Před pár lety jsem nebyl pro (zavedení ochranného rámu) halo, ale teď myslím, že je to to nejlepší, co se ve formuli 1 stalo. Bez toho bych tu teď s vámi nemluvil. Takže děkuju,“ řekl Grosjean ve videu na instagramu.

Čtyřiatřicetiletý pilot Haasu narazil v prvním kole po kolizi s Daniilem Kvjatem z Alpha Tauri ve vysoké rychlosti do bariéry. Jeho vůz se po nárazu rozlomil, explodoval a začal hořet. Grosjean po zhruba půl minutě dokázal z kokpitu, který zůstal zaražený do svodidel, sám vylézt, na trati se ho okamžitě ujali zdravotníci.