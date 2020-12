Tenhle rekord nechcete. Pérez čekal na první triumf nejdéle ze všech

Vůz Racing Point bude Sergio Pérez pilotovat jen do konce sezony. • Reuters

Od překonávání rekordů má šampionát F1 už nějaký čas Lewise Hamiltona. O minulém víkendu však jeden rekord padl i přesto, že sedminásobný mistr světa a majitel největšího počtu vítězství zrovna kvůli pozitivnímu testu na koronavirus pauzíroval. V kokpitu Mercedesu zaskočil za britského pilota mladý krajan George Russell, v zápisu do rekordních tabulek to však byl Sergio Pérez. Suverénně se dostal na první místo mezi jezdci, kteří na premiérový triumf čekali nejdéle. Plných 189 Velkých cen to nevycházelo, až v neděli v Sáchiru, ve 190. Grand Prix ano. Téhle statistice byste nejspíš vévodit nechtěli. Ačkoli…. Pozdě, ale přece! Nebo: Kdo si počká, ten se dočká. A Pérez se nakonec přece jen dočkal.