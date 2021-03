Začíná F1 plná mladíků: Schumacher na startu! Poznejte piloty tým po týmu

Nová sezona formule 1 slibuje zajímavou podívanou • FOTO: koláž iSport.cz Nová sezona formule 1 je tady! Vozy vyjely na závodní okruh v bahrajnském Sáchiru už v pátek po poledni v rámci prvního tréninku. V neděli se pak uskuteční Velká cena. Kdo se ale bude letos po okruzích prohánět? Deset stájí, dvacet jezdců. Některé týmy zůstaly nezměněné, jinde překvapí zcela nové dvojice. Na scénu se vrací jméno Schumacher, syn slavného jezdce Mick se pokusí sbírat body v barvách Haasu.

MERCEDES Proč měnit, co funguje? Od roku 2014 putoval Pohár konstruktérů vždy do rukou Mercedesu. První tři sezony sice ještě po boku Lewise Hamiltona jezdil Nico Rosberg, pak už ale Brit vytvořil „neporazitelnou“ dvojici právě s Valtterim Bottasem z Finska. Poslední dva ročníky skončily navíc tak, že pořadí jezdců ovládl Hamilton s Bottasem v zádech. Ačkoliv se dlouho spekulovalo o tom, že britský sedminásobný mistr světa odejde, nakonec smlouvu o rok prodloužil. Udivilo i to, že přestože je největší současná hvězda formule 1 velmi aktivní na sociálních sítích, o podpisu kontraktu nepadla jediná zmínka. Dá se tedy předpokládat, že favorizovanou dvojici Hamilton-Bottas s čísly 44 a 77 uvidíme letos naposled pospolu. Mercedes • Foto iSport.cz

RED BULL Největší konkurent Mercedesu změnu na rozdíl od úhlavního rivala provedl. Očekávanou. Výkony Alexandera Albona byly nevyrovnané a mdlé. Ačkoliv měl vůz, se kterým mohl prohánět ty nejrychlejší, většinou se umístil v polovině startovního pole. Sedmé místo Red Bullu nestačilo, a tak roli týmové dvojky po boku Maxe Verstappena zaujme Sergio Pérez. „Je to zase krok kupředu oproti tomu, kde jsem byl,“ řekl Pérez pro Sky Sports. „Mé předešlé týmy byly úspěšné, ale Red Bull – ambice jsou jednoznačné, vyhrát.“ Mexičan se přesouvá z Racing Pointu, na jehož monopostu dokázal loni právě v Bahrajnu zvítězit. Bude dělat parťáka mladému vlčákovi, který se neúnavně žene za Hamiltonem s Bottasem. Verstappen se loni umístil na třetí příčce a pouze jedinkrát se nedostal na stupně vítězů, pokud jej nevyřadily karamboly či technické potíže. Red Bull • Foto iSport.cz

McLAREN Padesát procent týmu se zachovalo v McLarenu. Třetí tým loňského pořadí sází na spojení zkušeností a dravého mládí. Ředitel stáje ale odmítá, že by byl jednatřicetiletý Daniel Ricciardo jakkoliv upřednostňován před o deset let mladším Landem Norrisem. O pozici jedničky dostanou možnost poprat se na okruhu. „Takovou filozofii v týmu razíme a myslím, že to funguje. Je skvělé sledovat, jak se zatím Daniel s Landem staví k téhle společné kapitole,“ prozradil Andreas Seidl. Ricciardo nahradil v McLarenu Carlose Sainze, který putoval do Ferrari. McLaren • Foto iSport.cz

FERRARI Výměna, která asi překvapí málokoho. Už loni bylo jasné, že probíhající sezona bude pro Sebastiana Vettela ve Ferrari konečnou. Hrozivý ročník znamenal 6. místo v Poháru konstruktérů, nejhorší umístění od roku 1980. Vettel byl odsunutu na druhou kolej a vztahy mezi ním a ostatními členy stáje značně ochladly, proto se Ferrari rozhodlo angažovat na jeho místo Carlose Sainze. Šestadvacetiletý Španěl doplní o tři roky mladšího rodáka z Monte Carla Charlese Leclerca. Italská stáj má po loňské sezoně co napravovat, přestože by letos neměla sahat po titulu, musí položit pevné základy pro úspěšnou sezonu 2022. Ferrari • Foto iSport.cz

HAAS Možná nejsledovanější stájí bude letos právě Haas. Asi není třeba vysvětlovat proč. Na startovní čáry se ve formuli 1 postaví Mick Schumacher. Syn slavného jezdce Michaela, který je od roku 2013 upoután na lůžko po pádu na lyžích, bude tvořit dvojici s dalším nováčkem Nikitou Mazepinem. Schumacher vyhrál loni seriál formule 2, a tak bylo jen otázkou času, než ho některý z týmů angažuje. Mazepin se umístil na pátém místě. Do elitní kategorie se dostal možná i díky svému otci, ruskému oligarchovi Dmitriji Mazepinovi, který vlastní společnost Uralkali. Ta je letos hlavním sponzorem Haasu. Mazepin ale mohl o pozici jezdce přijít ještě před sezonou. Poštval si proti sobě veřejnost, když na Instagram umístil video, na němž v autě osahává polonahou ženu. Haas • Foto iSport.cz

ASTON MARTIN Racing Point se přeměnil na Aston Martin. Růžové formule tak vystřídají tmavě zelené, v nichž se budou prohánět Lance Stroll a Sebastian Vettel. Asi nikoho nepřekvapí, že prvním z jezdců bude právě Stroll, protože jeho otec Lawrence je majitelem stáje. Velké investice a podepsání čtyřnásobného šampiona Vettela už ale možná některé fanoušky zaskočilo. Aston Martin tím vysílá jasnou zprávu: chceme se bít s těmi nejlepšími. Dvaadvacetiletý Stroll zatím nenaplnil potenciál, který v něm mnoho odborníků vidí, loni skončil na jedenáctém místě. Partnerství s velezkušeným Němcem, který má za sebou protrápenou sezonu ve Ferrari, však může mladému Kanaďanovi velmi pomoct. Aston Martin • Foto iSport.cz

WILLIAMS Nová éra, stejní jezdci. Rodina Williamsových, která stáj od jejího počátku vlastnila, se úplně stáhla z formule 1 a společnost Dorilton Capitals tak dostala plnou kontrolu. Přestože se změnilo vedení, vzhled auta i složení realizačního týmu, do jezdecké dvojice se nijak nezasahovalo. Williams přitom nezískal loni jediný bod. George Russell i Nicholas Latifi zaznamenali dohromady čtyři jedenáctá místa, vedení jim ale stále věří. Přece jen Russell je považován za jeden z největších talentů motosportu a ve třiadvaceti letech má ještě co nabídnout. Společně s o dva roky starším Latifim a zbytkem stáje už ale pomalu soustředí pozornost na sezonu 2022. Může za to omezení vývoje monopostů, o kterém rozhodlo vedení soutěže kvůli pandemii koronaviru. Nebudou tak schopni vylepšit vůz natolik, aby mohl konkurovat špičce startovního pole. Williams • Foto iSport.cz

ALPHATAURI První jezdec formule 1 narozený ve třetím tisíciletí – Yuki Tsunoda. AlphaTauri sází také na mladé závodníky, a tak k pětadvacetiletému Pierru Gaslymu podepsali právě dvacetiletého Tsunodu. „Je mu dvacet let a v tom autě seděl teprve den a půl, ale předvedl neuvěřitelný výkon,“ prohlásil o Japonci po testovacích jízdách pro RTL šéf stáje Helmut Marko. Tsunoda se loni umístil třetí v seriálu formule 2. S Gaslym představují dvojku plnou potenciálu a talentu. Francouz už má za sebou i premiérové vítězství ve Velké ceně, když loni kraloval na okruhu v italské Monze a celkově skončil v pořadí jezdců desátý. Alphatauri • Foto iSport.cz

ALFA ROMEO Přesně osm bodů získali loni jezdci na monopostech Alfa Romeo. Přesto se vedení neuchýlilo ke změnám, a tak do nové sezony vyrazí s dvojicí Kimi Raikkonen a Antonio Giovinazzi. Nutno dodat, že Alfa Romeo poháněné motory Ferrari zaznamenávalo tak bídné výsledky i kvůli slabému výkonu vozů. Raikkonen se ve formuli 1 poprvé objevil před neuvěřitelnými dvaceti lety, tehdy v barvách Sauberu, v roce 2007 se dokonce stal mistrem světa. Poslední dvě sezony po boku mladého Giovinazziho nedopadly pro finského jezdce dobře. „Samozřejmě, že se sport za dvacet let posunul, některé dny bývají těžší, ale to je, hádám, zábavná součást závodění,“ neztrácel Raikkonen optimismus v interview pro Sky Sports F1. Alfa Romeo • Foto iSport.cz

ALPINE Výměna Daniela Ricciarda za Fernanda Alonsa může Alpine (dříve Renault) pomoct. Na druhou stranu si ale zástupci stáje na sebe ušili trochu bič. Alonso je jedním z nejlepších jezdců posledních let, má ale opravdu vysoké nároky. Ve Ferrari a McLarenu, kde závodil v minulosti, vedly nedostatečně výkonné monoposty k pošramocení vztahů mezi jezdcem a týmem, protože Alonso dal vždy nespokojenost najevo. Ke Španělovi se v bojích o body přidá francouzský talent Esteban Ocon, který by mohl zazářit hned v prvním závodě. Okruh v Sáchiru totiž patří mezi jeho oblíbené, loni zde skončil stříbrný. Alpine • Foto iSport.cz