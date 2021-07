Kolize favoritů v Silverstone: Hamilton vyhrál, Verstappen v bariéře

Že si tihle dva nic nedarují, to se ví. Souboj Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem na okruhu v Silverstonu by si ale nejspíš odpustili, skončil totiž havárií už v prvním kole.

Brit si pamatoval, jak na startu sprintové kvalifikace přišel o pole position, a tak se rozhodl, že Nizozemci nic nedaruje. Několikrát se schylovalo ke kolizi, až při zápolení o ideální stopu narazilo Verstappenovo zadní kolo do Hamiltonova předního. Red Bull vedoucího závodníka šampionátu se okamžitě roztočil a zastavily jej až ochranné bariéry.

Nad závodištěm se okamžitě rozevlály červené vlajky a Grand Prix Velké Británie se musela restartovat. Verstappen se vypotácel z auta, působil ale značně otřeseně. Alespoň trochu uklidnil diváky, když se k nim otočil a zamával, za chvíli už však místo monopostu seděl v sanitce. „Je Max v pohodě?“ ptal se v týmovém rádiu vystrašený Hamilton.

„Tohle je obrovská nehoda a byla to na 100 % Maxova stopa! Hamilton tam vůbec neměl co dělat,“ zlobil se týmový ředitel Red Bullu Christian Horner. „Díky bohu, že odešel po svých. Vidím to jasně, Lewis mu tam nechal kolo v jedné z nejrychlejších zatáček celého seriálu. Ví, že se to nedělá.“

Při restartu se všechny formule seřadily za červené Ferrari Charlese Leclerca. Traťoví komisaři v tu dobu stále nevěděli, zda a jakým způsobem Hamiltona potrestají. Po jednom kole byl vynesen verdikt, rodákovi ze Stevenage přičetli k finálnímu času deset vteřin. Ty si nakonec Brit odstál v boxech, když v osmadvacátém kole přijel pro nové pneumatiky.

Poté, co se vydal zpět na dráhu, začala pro Hamiltona stíhací jízda. Taková, na které už je z letošní sezony zvyklý, výjimečně ale nenaháněl Verstappena, nýbrž Leclerca. A rozhodující manévr nastal dva okruhy před koncem, když se Mercedes s britským favoritem za volantem přehnal přes Ferrari mladého Monačana.

Zkušený veterán už si poté vítězství vzít nenechal, a tak viděl vlát šachovnicovou vlajku jako první. Za Leclercem pak dojel Britův týmový kolega Valtteri Bottas, který tím pečetil úspěšný den pro stáj Mercedesu.

„Byl to psychicky opravdu náročný závod. Děkuji moc všem fanouškům, je to jako sen před nimi vyhrát,“ radoval se v cíli Hamilton, který zaznamenal osmé kariérní vítězství na Silverstonu. „Vždycky se snažím být ukázněný. Max bývá velmi agresivní. Nehledě na to ale souhlasím s penalizací, prostě jsem jen nepřestal pracovat dál,“ vracel se ještě vítěz k rozhodující situaci ze startu Velké ceny.

Černý den Red Bullu naopak pečetil Sergio Pérez. Tomu se nevyvedla už sprintová kvalifikace, kterou nedokončil, a do závodu tak odstartoval z poslední příčky z boxů. Během ostrého zápolení pak musel po problémech s pneumatikami čtyřikrát zastavovat u mechaniků a stejně jako týmový kolega nepřidal jediný bod. Náskok Verstappena na Hamiltona se tak smrskl na osm bodů, v pořadí konstruktérů vede Red Bull před Mercedesem o čtyři.