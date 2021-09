Sprint vyhrál Bottas, ale odstartuje poslední. Hamilton chce omezit škody

Pilot Red Bullu, který vede šampionát s náskokem pěti bodů před dnes až pátým Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, navíc do nedělního závodu odstartuje z prvního místa. Bottas se totiž po výměně motoru zařadí na poslední příčku.

„Závod byl lepší, než jsem čekal a získali jsme i pár krásných bodů. Zítra to bude zajímavé,“ citoval server BBC Verstappena. „Máme tady dobrou maximální rychlost, ale také víme, že mercedesy tady jezdí hodně rychlá kola,“ dodal.

Bottas odstartoval z prvního místa, které bez větších problémů udržel až do konce a vyhrál s náskokem 2,3 sekundy. Pro vítězství si finský pilot dojel pět dní poté, co bylo oznámeno, že po sezoně z Mercedesu odejde do Alfy Romeo.

„Je to příjemné, dlouho jsem nebyl první,“ řekl Bottas, který naposledy zvítězil loni v Soči. „Bohužel na startu budu poslední, ale rychlost mám, tak uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Snadné to ale nebude,“ dodal.

Verstappenovi, který vyhrál premiérový sprint v Silverstonu, Bottasova výměna motoru zajistila sedmou pole position z posledních osmi závodů. Jeho sérii dokázal narušit pouze Hamilton, který ale v Monze bude na startu až čtvrtý.

Sedminásobného mistra světa připravil o lepší výsledek nepovedený start, po kterém se propadl na pátou příčku. Dostali se před něj oba jezdci McLarenu Daniel Ricciardo a Lando Norris, za kterým sice Hamilton držel minimální odstup, ale předjet ho nedokázal.

„Nebylo to dobré, ale nedá se nic dělat. Podcenili jsme, jak Red Bull odstartuje. Teď musíme vymyslet, jak omezit škody,“ uvedl pro Sky Sports Hamilton. „Všichni jste to viděli. Red Bull je tak rychlý, pro Maxe by to mělo být snadné vítězství. Já se musím zkusit dostat před oba mclareny,“ dodal.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 - sprint:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 27:54,078, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -2,325, 3. Ricciardo (Austr./McLaren) -14,534, 4. Norris (Brit./McLaren) -18,835, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -20,011, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,442, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -27,952, 8. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -31,089, 9. Pérez (Mex./Red Bull) -31,680, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -38,671.

Pozn.: Bottas bude kvůli výměně motoru v nedělním závodě na konci startovního roštu.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 226,5 b., 2. Hamilton 221,5, 3. Bottas 126, 4. Norris 114, 5. Pérez 108, 6. Leclerc 92, 7. Sainz 89,5, 8. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 66, 9. Ricciardo 57, 10. Alonso (Šp./Alpine) 46.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 347,5, 2. Red Bull 334,5, 3. Ferrari 181,5, 4. McLaren 171, 5. Alpine 90, 6. Alpha Tauri 84, 7. Aston Martin 53, 8. Williams 20, 9. Alfa Romeo 3.