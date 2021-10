Napínavá F1. Agresivní strategie tlačí na Hamiltona, šéf Red Bullu nevěřil

Mexiko, Brazílie, Katar, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Pět destinací, v nichž se bude rozhodovat, jestli se šampionem sezony formule 1 stane Max Verstappen, nebo Lewis Hamilton .

Takto napínavě vrcholilo MS naposledy v roce 2016, tehdy se ale o vítězství přetahoval Hamilton s týmovým kolegou Nicem Rosbergem. Teď se jej snaží sesadit rival z Red Bullu. Po Velké ceně USA se navíc Mercedes může začít trochu obávat i o Pohár konstruktérů.

Verstappen totiž v extrémně vyrovnaném závodě protnul cíl o sekundu dřív než Hamilton. S odstupem pak na třetí příčce dorazil další Red Bull s Mexičanen Sergiem Pérezem, zatímco dvojka Mercedesu Valtteri Bottas připsala pouhých osm bodů za šesté místo. Odstup mezi oběma stájemi se smrskl na dvacet tři bodů.

„Zajímavá strategie a skvělý závod,“ smekl ředitel Mercedesu Toto Wolff. „Rozhodli se pro extrémně agresivní zastávku v boxech, na začátku roku jsme něco podobného udělali v Bahrajnu a vyhráli jsme. Prostě jsme tady nebyli dost rychlí.“

Když se však tým rozhodl poslat Verstappena už po pár okruzích do boxů, nikdo si nebyl jistý, zda je to dobrý nápad. Útokům Hamiltona totiž musel ve finiši odolávat na o osm kol starších pneumatikách. „Zestárl jsem během toho závodu o 25 let. Opravdu jsem myslel, že už to nedotáhneme,“ smál se ředitel Red Bullu Christian Horner.

Obočí zvedal i bývalý jezdec a mistr světa z roku 2019 Jenson Button. „Byla to velmi, velmi agresivní strategie. Myslel jsem, že tam Maxe poslali moc brzo, ale nakonec dokázali, aby to fungovalo,“ prozradil Button pro Sky Sports.

Fanoušci za oceánem ukázali, že bitva gigantů táhne lidi do ochozů. V roce 2019, kdy se v Austinu závodilo naposledy, se během víkendu na tribunách objevilo 268 tisíc lidí. Letos se finální číslo vyšplhalo přes 400 tisíc, čímž se stanovilo nové maximum ročníku. Nejvíc se fandilo „téměř“ domácímu Pérezovi. Během rozhovoru s mexickým jezdcem skandovali diváci jeho jméno společně s dalšími pokřiky.

V posledních pěti podnicích čekají závodníky i dvě premiéry. Poprvé se monoposty formule 1 vydají na okruhy v Kataru a Saudské Arábii. Ať už ale finále sezony dopadne jakkoliv a titul nakonec získá Verstappen nebo Hamilton, jedná se o nezapomenutelný ročník. Oba jezdci, kteří v Americe dojeli čtyřicet sekund před všemi ze zbytku pole, totiž předvádí jednu z nejintenzivnějších bitev historie.

VC USA v číslech

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:36,552, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,333, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -42,223, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -52,246, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:16,854, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -1:20,128, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -1:23,545, 8. Norris (Brit./McLaren) -1:24,395, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1 kolo, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1 kolo. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. Verstappen 287,5 b., 2. Hamilton 275,5, 3. Bottas 185, 4. Pérez 150, 5. Norris 149, 6. Leclerc 128, 7. Sainz 122,5, 8. Ricciardo 105, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 74, 10. Alonso (Šp./Alpine) 58.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 460,5, 2. Red Bull 437,5, 3. McLaren 254, 4. Ferrari 250,5, 5. Alpine 104, 6. Alpha Tauri 94, 7. Aston Martin 62, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 7.