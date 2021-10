Drama až do konce. Verstappen uhájil triumf, nad Hamiltonem vede o 12 bodů

„Nepodařil se nám start, takže jsme museli něco vymyslet. Byli jsme následně agresivní, ale nebyl jsem si jistý, že to bude fungovat. V závěru to však byla zábava. Jsem strašně moc rád, že jsme to uhájili,“ uvedl před televizními kamerami Verstappen.

Ten vyhrál na trati v Austinu poprvé v kariéře a vedle osmého triumfu v sezoně si připsal celkově 18. prvenství v kariéře. Stal se po Sebastianu Vettelovi také druhým pilotem Red Bullu, jenž na texaském okruhu zvítězil. Třetí skončil jeho mexický týmový kolega Sergio Pérez.

„V první řadě chci pogratulovat Maxovi. Odvedl skvělou práci. Byl to fakt náročný závod. Dal jsem do toho úplně všechno a i tým se snažil vymyslet co nejlepší strategii, ale asi jsme tento víkend nemohli chtít víc,“ uvedl Hamilton.

Sedmnáctý závod letošního šampionátu sledovalo na trati v Austinu 140 tisíc fanoušků, mezi nimiž nechyběl například herec Ben Stiller nebo čtyřnásobný šampion NBA Shaquille O´Neal. Podnik se vrátil do kalendáře F1 po roční pauze způsobené pandemií koronaviru.

Start vyšel nejlépe Hamiltonovi, který ustál Verstappenův nájezd do první zatáčky a protlačil se přes něj do vedení. Úřadující šampion měl ale v dalším průběhu potíže se stabilitou vozu a nedokázal svému rivalovi výrazně ujet. Ten i nadále držel ztrátu do jedné vteřiny.

V 11. kol zajel Verstappen k první výměně pneumatik a zkusil na svého soupeře aplikovat strategii tzv. undercutu - brzké zastávky v boxech, na níž by později vydělal. Nizozemci se tah vyplatil, po návratu zajížděl až o vteřinu a půl rychlejší časy a brzy se vrátil na druhé místo. Hamiltonovi v ten moment nezbylo nic jiného než o tři kola později také zastavit pro výměnu pneumatik, stihl se ale vrátit na trať až jako druhý se ztrátou více než šesti sekund.

Závod v té době skončil pro Pierra Gaslyho, který na náročné trati doplatil na technické potíže. Diváky vzápětí rozbouřil také střet ve středu pole mezi bývalými mistry světa Fernandem Alonsem a Kimim Räikkönenem.

Příliš dopředu se naopak nedařilo dostat Valtterimu Bottasovi, který startoval po penalizaci za výměnu části motoru devátý, v půli závodu však byl jen o příčku výš.

Hamilton se v dalším průběhu dotahoval na Verstappena, a ten ve 30. kole zajel pro druhou výměnu gum. Brit však stále hlásil, že jsou jeho pneumatiky v pořádku a snažil se na nich zůstat o něco déle. Nakonec vydržel do 38. kola, kdy i on zvolil výměnu na čerstvou sadu a po návratu spustil stíhací jízdu za vedoucím Verstappenem. Osmnáct kol před koncem ztrácel 8,7 sekundy. „Bude to o posledních třech kolech,“ informoval Hamiltona jeho inženýr Peter Bonnington.

Tato předpověď se vyplnila. Tři kola před koncem už Brit ztrácel 1,5 sekundy, jenže Verstappen se v závěru svědomitě bránil. Přestože se Hamilton párkrát dostal na blízkost jedné vteřiny, k žádnému výraznému útoku se už propracovat nestihl. Úřadující mistr světa, který útočí v MS na rekordní osmý titul, tak naposledy v Austinu vyhrál v roce 2017.

„Upřímně si myslím, že jsem během závodu zestárl tak o 25 let. Přiznám se, že už jsem moc nevěřil, že to dokážeme udržet. Od Maxe to ale byla absolutně úžasná jízda,“ dodal šéf týmu Red Bull Christian Horner.

Šampionát pokračuje Velkou cenou Mexika 7. listopadu.

Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:36,552, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,333, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -42,223, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -52,246, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:16,854, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -1:20,128, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -1:23,545, 8. Norris (Brit./McLaren) -1:24,395, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1 kolo, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. Verstappen 287,5 b., 2. Hamilton 275,5, 3. Bottas 185, 4. Pérez 150, 5. Norris 149, 6. Leclerc 128, 7. Sainz 122,5, 8. Ricciardo 105, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 74, 10. Alonso (Šp./Alpine) 58.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 460,5, 2. Red Bull 437,5, 3. McLaren 254, 4. Ferrari 250,5, 5. Alpine 104, 6. Alpha Tauri 94, 7. Aston Martin 62, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 7.