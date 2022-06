Formule na dva kusy. Schumacher ničí rozpočet týmu, pomůže slavné jméno?

V 27. kole Velké ceny Monaka přihlížejícím ztuhla krev v žilách. Mick Schumacher ztratil kontrolu nad monopostem a po tvrdém nárazu do bariéry přelomil formuli na dva kusy. Všem spadl ze srdce obrovský balvan, když po chvíli uslyšeli Mickův hlas z týmového rádia. „Co se stalo?“ ptal se německý pilot zmateně. Není to přitom poprvé, kdy se syn legendárního závodníka postaral o infarktový moment. Jaký bude jeho další osud ve formuli 1?

Zklamání z dalšího nepovedeného závodu. Tak by se daly shrnout pocity Micka Schumachera po nedělní Velké ceně v Monaku, kde opět nezískal jediný bod. „Je to otravné. Co se týče závodního tempa, měli jsme na to jet vepředu. Jen bylo potřeba, abychom zůstali na trati. To se mi ale bohužel nepovedlo,“ řekl po závodě sklesle.

Pilot Haasu měl 7 kol po přezutí na suché pneumatiky těžkou nehodu. Pravděpodobně vyjel na mokrou část trati, roztočil se a prudkým nárazem do bariéry se mu doslova rozpůlilo auto. Při masivním karambolu naštěstí nedošlo ke zranění.

„Díky tomu, že se monopost při nárazu rozdělí na dvě části, je nehoda pro jezdce o něco mírnější,“ vysvětluje slovenský závodník Richard Gonda. „Je to tak naschvál konstrukčně udělané, aby se energie při nárazu rozdělila co nejvíc. Při takové nehodě by se rozpůlilo i kterékoliv jiné vozidlo,“ dodává.

Na kontě Micka Schumachera je to letos již druhá těžká havárie. Fanoušci mají v živé paměti hrůzně vyhlížející incident v kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie, po které byl vrtulníkem přepraven do nemocnice. Zatímco pilot Haasu vyvázl naštěstí v obou případech bez větší újmy, týmový rozpočet je na tom hůř. Jen nehoda v Džiddě vyšla malou stáj na zhruba milion dolarů.

„Velké nehody tým extrémně zatěžují po finanční stránce. Obzvlášť v době, kdy máme rozpočtové stropy, jsou to nechtěné výdaje navíc. Samozřejmě stáje disponují i rezervním fondem, jenže Mick má nehod na kontě už relativně dost. A vždycky jde o docela velkou havárii,“ tvrdí Richard Gonda.

Slovenský závodník také připomíná, že nehody pro stáje nepředstavují jen finanční komplikaci. „Tým potřebuje v závodech sbírat data, což se kvůli nedokončeným startům neděje. Mechanici místo toho, aby po Velké ceně udělali standardní servis a připravili vozidlo na další víkend, musí přeskládat celý monopost. Tohle není ideální.“

Ačkoliv ani v loňském roce nepatřily Schumacherovy výkony k nejzářnějším, vedle svého bývalého kolegy z Haasu vynikal. Na chvostu závodního pole dokázal před někdejším parťákem Nikitou Mazepinem stabilně vyhrávat. Jenže letos ruského závodníka vystřídal v sedačce zkušený a rychlý Kevin Magnussen. Dánský závodník posbíral už 15 bodů a těší se z desátého místa v jezdeckém šampionátu. To Mick se naproti němu lopotí bez bodu na samém konci tabulky.

„Kdyby u Haasu zůstal Mazepin, pravděpodobně bychom se teď na Micka dívali jinou optikou. Nikita nebyl tak náročný soupeř a Mick vedle něj vyzníval v pozitivním světle. Jenže s Kevinem Magnussem začal čelit realitě. Rozhodně má ještě co zlepšovat, ať už co se týče rychlosti, nebo jezdecké spolehlivosti,“ hodnotí Gonda.

Žádné body, zato spousta zbytečných nákladů navíc. Budoucnost třiadvacetiletého závodníka, kterému po sezoně 2022 končí smlouva u Haasu, se zatím jeví nejistě. Podle Richarda Gondy je ale velmi pravděpodobné, že americká stáj podepíše s nositelem slavného jména i přes všechny karamboly další kontrakt.

„Haas je soukromá stáj, které vyhovuje mít pilota se jménem Schumacher. Po marketingové stránce je to hodně zajímavé. Nemusíme si lhát. Navzdory tomu, jakou Mick prožívá sezonu, má spoustu fanoušků a dokáže přilákat sponzory. To zřejmě převáží i nad skutečností, že by od něj tým potřeboval po sportovní stránce lepší výsledky,“ míní.

Fanoušci by v budoucnu viděli mladou hvězdu nejraději v monopostu stáje Ferrari, s kterou spojil kariéru i jeho slavný otec. Bez pravidelného dokončování Velkých cen ale zřejmě raketový vzestup očekávat nelze.

„Celý motorsportový svět vidí, že jeho cesta v nejbližších letech je předdlážděná do Ferrari. V současné době na to ale není připravený,“ říká Gonda. „Teď je to tedy jen v jeho rukách. Pokud zabere a zlepší se, má zařízenou dobrou budoucnost. Ale ve formuli 1 není nic jisté a všechno se ze dne na den může změnit.“