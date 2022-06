Double Red Bullu. Verstappen ovládl závod v Baku Leclerc nedojel

Vítěz sobotní kvalifikace Leclerc doplatil ve 20. kole na poruchu motoru a musel odstoupit z vedoucí pozice. Monacký jezdec nedokončil ze stejného důvodu druhý z posledních tří závodů. Na konci května také vzdal Velkou cenu Španělska. Nově ztrácí na lídra Verstappena 34 bodů. Černý den Ferrari podtrhl i jeho týmový kolega Carlos Sainz, jenž už v devátém kole odstoupil kvůli problémům s brzdami.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen stanul na stupních vítězů v Baku poprvé v životě a vyhrál čtvrtý z posledních pěti závodů. Rodák z Hasseltu zaznamenal páté vítězství v sezoně a 25. v kariéře. Red Bull oslavil třetí double v tomto ročníku, druhý za sebou a zvýšil náskok v čele Poháru konstruktérů na 80 bodů.

Start vyšel nejlépe Pérezovi, který se v první zatáčce natlačil před vítěze kvalifikace Leclerca a dostal se do vedení. V devátém kole odstoupil kvůli potížím s brzdami Sainz a vedení závodu aktivovalo režim virtuálního safety caru. Na to zareagoval Leclerc, který přezul na novou sadu tvrdých pneumatik. Naopak Pérez s Verstappenem zůstali na trati a Monačan se vrátil až za nimi. Na čtvrté místo se posunul Russell z Mercedesu.

Dvaatřicetiletý Pérez začal postupně doplácet na opotřebené gumy a Verstappen se na něj brzy dotáhl. Vedení Red Bullu pak dalo Mexičanovi pokyn, aby s týmovým kolegou nebojoval, a úřadující mistr světa ho v patnáctém kole snadno předjel. Oba piloti Red Bullu poté zajeli pro novou sadu gum, vrátili se za Leclercem a chystali se na stíhací jízdu.

K té ale nedošlo, neboť ve 20. kole se začalo Leclercovi kouřit z motoru. Monačan zajel rovnou do boxů, kde vůz odstavil. "Během jízdy jsem něco zaslechl. Musíme se na to podívat, aby k tomu už nedocházelo. Těžko najít správná slova, abych to popsal. Je to zklamání a hodně to bolí," řekl Leclerc pro Sky Sports.

Potíže měli i další jezdci využívající motor Ferrari. Ze závodu odstoupili kvůli technickým potížím také Čou Kuan-jü z Alfy Romeo a Kevin Magnussen z Haasu.

Verstappen s Pérezem v čele již žádné drama nedopustili a dojeli si pro další double. Za třetím Russellem z Mercedesu skončil jeho týmový kolega Lewis Hamilton.

Na bodované sedmé příčce dojel Fernando Alonso z Alpine, jenž se dnes stal pilotem s nejdelší kariérou v F1. Čtyřicetiletý Španěl se v MS pohybuje už 7770 dní a překonal dřívější maximum Michaela Schumachera (7763).

Mistrovství světa bude pokračovat příští týden Velkou cenou Kanady.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:05,941, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -20,823, 3. Russell (Brit./Mercedes) -45,995, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:11,679, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:17,299, 6. Vettel (Něm./Aston Martin) -1:24,099, 7. Alonso (Šp./Alpine) -1:28,596, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:32,207, 9. Norris (Brit./McLaren) -1:32,556, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1:48,184.

Nejrychlejší kolo: Pérez.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 22 závodů): 1. Verstappen 150 b., 2. Pérez 129, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) 116, 4. Russell 99, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 83, 6. Hamilton 62, 7. Norris 50, 8. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 40, 9. Ocon 31, 10. Gasly a Alonso oba 16.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 279, 2. Ferrari 199, 3. Mercedes 161, 4. McLaren 65, 5. Alpine 47, 6. Alfa Romeo 41, 7. AlphaTauri 27, 8. Haas a Aston Martin oba 15, 10. Williams 3.