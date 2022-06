Hamilton se zavírá do -120 °C. Fyzioterapeut Ledecké vysvětluje proč

Fyzioterapeutka Angela Cullenová má tento týden nejspíše plné ruce práce. Prává ruka Lewise Hamiltona bude muset dát sedminásobného mistra světa do kupy před Velkou cenou Kanady. Po Ázerbájdžánu to chvíli dokonce vypadalo, že Mercedes bude muset povolat tento víkend rezervního jezdce. Lewis Hamilton se prý ale již cítí lépe a udělá vše proto, aby nechyběl na pátečním tréninku. V cestě za odstranění bolesti mu bude pomáhat mimo jiné i kryoterapie. Co to znamená, vysvětlil Michal Lešák, fyzioterapeut, který se stará i o tělesnou schránku české obojživelnice Ester Ledecké.

Po skončení Velké ceny Ázerbájdžánu se Lewis Hamilton jen stěží dostával z kokpitu. Poté co se mu podařilo vyprostit, se pomalými krůčky přemístil do zázemí pro piloty. Po celou dobu se přitom rukou držel za záda. Následně novinářům přiznal, že kvůli extrémním bolestem nebyl daleko od toho, aby závod předčasně ukončil. „Snažil jsem se myslet na lidi z týmu, kteří spoléhají, že získám body. Na ně jsem se soustředil. Tohle byl rozhodně za celý rok nejhorší zážitek,” řekl.

I přesto se nakonec sedminásobnému mistru světa podařilo vybojovat na městském okruhu v Baku čtvrté místo. Velkou roli v jeho nedělním výkonu sehrál podle fyzioterapeuta Michala Lešáka nejspíše adrenalin. „Při zaplavení těla adrenalinem a noradrenalinem dochází k utlumení bolestivých vjemů. V takovém případě je sportovec schopný dostat se na hranu a kolikrát i za hranu vrcholného výkonu. Jinými slovy, i když vás něco hodně bolí, díky adrenalinu dokážete urvat klidně i vítězství,“ popisuje.

Za Hamiltonovy zdravotní komplikace může poskakování monopostu označované jako porpoising. Dle nových technických předpisů totiž monoposty musí využívat přísavný efekt, který se ve formuli 1 využíval v 80. letech. Tohle aerodynamické řešení sebou ovšem přineslo i nepříjemné houpání. Na téměř dvoukilometrové rovince bylo nadhazování podle inženýrů tak velké, že na pilota „Stříbrných šípů“ působilo vertikální přetížení okolo 6g.

„A teď si představte, že takovou zátěž musíte snášet více než 50 kol. A to se bavíme jen o závodě. Je to ohromný tlak na páteř i na celé tělo. Vše ještě zhoršuje skutečnost, že ve formuli nesedíte ve fyziologické pozici,“ míní Michal Lešák.

Situace se jevila tak vážná, že stájový šéf Toto Wolff prohlásil, že je Mercedes připraven povolat nadcházející závodní víkend rezervní piloty. Dle slov britského závodníka to ale nejspíše nebude potřeba. „Absolvoval jsem akupunkturu a fyzioterapii. Aktuálně jsem na cestě za mým týmem, abychom společně zapracovali na zlepšení. Budeme nadále bojovat. Tento víkend budu v Kanadě, za nic na světě bych to nezmeškal,” tvrdí Lewis Hamilton.

Další regenerační procedurou, která mu má pomoci být co nejdříve fit, je kryoterapie. „Ta se absolvuje v kryokomorách, tedy v místnostech, kde je tělo na krátký časový úsek vystaveno extrémně nízkým teplotám, které sahají až k – 120 °C,“ vysvětluje Michal Lešák. „Je důležité tuto proceduru podstupovat opakovaně. V těle se díky tomu rozjíždí fyziologické procesy, které tlumí zánětlivost, působí analgeticky, a hlavně podporují regeneraci. V současné době jde mezi vrcholovými sportovci o velmi oblíbenou metodu. Hodně ji využívají také například tenisté.“

Náročný závodní víkend, cestování, mediální povinnosti… Příliš času na regeneraci pilotům formule 1 nezbývá. Podle Michala Lešáka existuje však celá řada způsobů, jak lze bolesti utlumit a šance, že by Lewis Hamilton musel závod skutečně vynechat je velmi nízká.

„Pokud má sportovec velké bolesti, je poměrně časté vpravit tlumící látky do těla injekčně. Existují ale třeba i speciální analgetické náplasti. Nalepíte si je na bolavé místo a ony na něj pak působí lokálně,“ popisuje. „Piloti mají kolem sebe navíc neskutečný servis. Létají soukromými lety, mají vlastní fyzioterapeuty i obrovský medicínský tým… Nebojím se, že by nedali Lewise dohromady. U sportovců je určitě velmi důležité plánování. Je vhodné se co nejdříve přesunout do místa závodu, aby tady měl sportovec co možná nejvíce času, což určitě nepodcenili,“ zakončil Lešák.