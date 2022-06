Monopost: Vydra závodí doma. Okruh v Baku mám nejradši. Komu fandí?

Přestože je Velká Británie domovem Formule 1, v kabině Burnley nikoho příliš nezajímá. „Koňské závody, rugby a fotbal. To frčí. O formuli si povídám jen s fyzioterapeutem, takže se vždy o to víc těším na repre sraz, kde ji probereme i s Patrikem Schickem a Tondou Barákem,“ svěřil se reprezentační útočník Matěj Vydra. Rozhovor s útočníkem Burnley, kontroverze FIA, co čekat od závodu v Silverstonu a mnoho dalšího v novém dílu pořadu a podcastu Monopost.