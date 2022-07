Alonso hrozil mladíčkovi v 300 km/h. Pak zřejmě zalhal do týmového rádia

Fernando Alonso je aktuálně nejzkušenějším závodníkem ze startovního roštu. Jeho kariéra ve formuli 1 trvá už neuvěřitelných 21 let. Není proto divu, že si španělský nestor dovolí na okruhu to, co žádný jiný jezdec. Při Velké ceně Rakouska hrozil v třísetkilometrové rychlosti mladíčkovi Jukimu Tsunodovi a poté zřejmě úmyslně zalhal do týmového rádia.