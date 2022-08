MONOPOST: Audi F1 zatraktivní! Porsche ať koupí raději Alpha Tauri

Dlouho očekávaná bomba se stala realitou. Audi potvrdilo, že poprvé ve své historii vstoupí do královny motorsportu. Jaká je to pro Formuli 1 zpráva? „Skvělá! Čím více automobilek ve Formuli je, tím je atraktivnější,“ těší se na příchod značky se čtyřmi kruhy Stanislav Kolman z Auto.cz. „Určitě budou těžit ze svých zkušeností z Le Mans, ale pár let si budou zvykat,“ nevěří však Michal Štěpanovský, redaktor Světa motorů, že by německá stáj ihned bojovala o vítězství.

Spolu s Formulí 1 se po letní přestávce vrací i pořad Monopost a jeho hlavní téma je jasné – co se změní s příchodem Audi? Těžkou otázku přišli zodpovědět automobiloví experti Stanislav Kolman, redaktor Auto.cz, a Michal Štěpanovský, redaktor Světa motorů.

Jakou zprávou je pro celou Formuli příchod Audi?

Kolman: „Skvělou! Čím více automobilek v ní je, tím je atraktivnější. Příchod Audi nebude znamenat konec klasických zákaznických týmů, ale automobilky by ve Formuli 1 měly být vidět. Patří do ní. A přestože to nyní vypadá se spalovacími motory bledě, a vše spěje k elektrifikaci, tak by měly být tyto velké značky vidět právě ve Formuli 1 a ne třeba ve Formuli E.“

Štěpanovský: „Naprosto souhlasím. Vidím v tom paralelu s Moto GP, kde před deseti lety jezdily dvě značky a nyní je jich šest, díky čemuž šel celý šampionát nahoru.“

Proč k tomuto vstupu nedošlo už dříve? Přeci jen Audi například v Le Mans zaznamenalo velké úspěchy.

Štěpanovský: „V těchto velkých korporátech se vše plánuje na roky dopředu a Audi podle mě čekalo pouze na schválení nových pravidel, která se týkají pohonných jednotek a změní se od roku 2026.“

Jak se vám vůbec tato nová pravidla líbí?

Kolman: „Osobně si myslím, že jsou příčinou toho, že tolik automobilek nyní chce vstoupit do Formule 1, nebo o tom alespoň vážně uvažují. Když jsme před pěti lety hovořili se zástupci Porsche, tak pro ně F1 nebyla atraktivním seriálem, protože nabité know-how nemohli převést do běžného provozu. Právě ovšem například syntetická paliva, která budou povinně používána od roku 2026, jsou velkým lákadlem pro tyto velké hráče.“

Štěpanovský: „Nová pravidla jsou díky syntetickým palivům ušitá na míru tomu, abychom měli co nejdéle spalovací motory, a to se mi na nich velice líbí.“

Audi se zřejmě spojí se Sauberem, z nějž po příštím roce odejde Alfa Romeo. Od roku 2026 bude určitě dodávat vlastní pohonné jednotky. Půjde o další Mercedes, nebo další Renault?

Kolman: „Nemyslím si, že by hned první rok měli být na špičce. Sami v Audi mluví o horizontu tří let, během nichž by se měli dostat do hry o tituly a to je podle mě reálná představa.“

Štěpanovský: „Určitě budou potřebovat několik let. Zkušenosti z Le Mans jim sice pomohou, ale Formule 1 je přeci jen ještě trochu něco jiného. Osobně však více věřím německé preciznosti než francouzskému romantismu a italskému chaosu.“

Z koncernu Volkswagen má do Formule 1 vstoupit i Porsche, jež dlouhé měsíce rokuje s Red Bullem. Myslíte, že by obě značky spolu úzce spolupracovaly, nebo by převládla rivalita?

Štěpanovský: „Když to řeknu jednoduše, tak Audi bude vyrábět spalovací motor a Porsche dodá elektriku. Určitě mezi nimi bude synergie. Vývoj pohonné jednotky je velice nákladný a koncern Volkswagen ho nebude chtít platit dvakrát.“

Je to podle vás ze strany Red Bullu dobrý krok spojit se s Porsche? Dohoda o vzájemné spolupráci se totiž údajně komplikuje.

Kolman: „Ze strany Red Bullu mi toto spojení moc smysl nedává, protože by rozbíjeli něco, co nyní evidentně funguje. I když už to nejsou motory Honda, ale Red Bull powertrains, tak ta spolupráce s japonskou automobilkou je stále velice intenzivní. Za mě bych zůstal u osvědčené receptury.“

Štěpanovský: „Podle mě by se Porsche více vyplatilo spojit se s někým jiným. Nebo koupit rovnou celý tým. Například Alpha Tauri. Ve spojení s Red Bullem by každý vítězství stále přisuzoval spíše Red Bullu než samotnému Porsche. Navíc Porsche bude také potřebovat čas na to, aby si na Formuli 1 zvyklo.“

Čekáte, že by se do F1 mohly vrátit automobilky, které v ní už působily, nebo že by se přidaly nějaké nové?

Kolman: „Osobně si myslím, že se to stát může. Na případu Audi a Porsche vidíme, že se situace pro automobilky výrazně změnila. Před deseti, patnácti lety ji vnímaly jako černou díru na peníze. Toyota měla velké plány se svým týmem, ale odešla. Stejně tak BMW. Současné změny v pravidlech, a celkové změny ve Formuli jako takové, však stále více přejí automobilkám.“

Štěpanovský: „Automobilky nyní budou bedlivě sledovat počínání Audi a určitě sondují celou situaci. Deset titulů Le Mans nepřebije jeden ve Formuli 1.“

Jaké automobilky by ještě mohly vstoupit do královny motorsportu, ovlivní nějak vstup Audi do F1 Škodu a kdo skončí v Poháru konstruktérů druhý? To vše se dozvíte v novém díle pořadu a podcastu Monopost!

