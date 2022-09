Porsche se do formule 1 zatím nevrátí, nedomluvilo se s Red Bulem

Automobilka Porsche do formule 1 zatím nevstoupí. Dnes informovala o tom, že se stájí Red Bull, za kterou jezdí mistr světa Max Verstappen, se nedohodla na podmínkách spolupráce. Do budoucna však působení v královské sérii motoristického sportu nevyloučila.

"Obě strany se shodly, že jednání nebudou pokračovat. Usilovali jsme o rovnocenné partnerství nejen co se týče motoru, ale také otázek týmu. A na tom jsme se nedokázali domluvit," uvedla v prohlášení.

Porsche mělo v úmyslu vrátit se do formule 1 v roce 2026, kdy dojde k dalším změnám pravidel. Mělo by se začít používat výhradně udržitelné palivo a spalovací motory by měl dodávat jen 50 procent výkonu, zbytek by měla obstarat elektřina.