MONOPOST: Boj o titul se zlomil ve Francii, zlepšilo se vůbec Ferrari?

Novinářka a velká fanynka Ferrari se přitom vůbec neostýchala pustit do své oblíbené stáje. „Mělo by dojít ke změně na pozici šéfa stáje. Pod Mattiou Binnotem Ferrari stagnuje a ani letos nejsem přesvědčena o nějakém progresu týmu. Spíše se Mercedesu sezona prostě nepovedla,“ doufá Bulisová ve zlepšení italského týmu pro příští rok, které by znamenalo vyrovnanější boj o titul.

Ten letos slaví stejně jako loni Max Verstappen. „A naprosto zaslouženě. Po vyřešení problémů se spolehlivostí působil po celý zbytek roku naprosto dominantně a o jeho obhajobě nebylo větších pochyb,“ řekl k nyní již dvojnásobnému mistru světa redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jakub Dvořák.

Co byly klíčové okamžiky na Verstappenově cestě k obhajobě, v čem se musí zlepšit Ferrari, proč se vyplatí sledovat i zbylé čtyři závody sezony a jak by měl být potrestán Red Bull za překročení rozpočtových stropů? Na to vše a spoustu dalšího se Karoliny Bulisové a Jakuba Dvořáka ptal Daniel Konečný.

Video:

První část (0:00-19:33) – Kde se zlomil šampionát ve prospěch Maxe, co letos chybělo Ferrari?

Druhá část (19:34-29:45) – Bláznivá Velká cena Japonska

Třetí část (29:46-42:14) – Proč sledovat zbylé 4 závody? Průšvih Red Bullu.

Audio:

