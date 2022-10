Kontroverzní F1 v Japonsku: chaos s vlajkou i titulem a nebezpečný jeřáb

Nulová viditelnost a překážka na trati

Velká cena Japonska byla hned na začátku přerušena kvůli hustému dešti. I během tří kol, která piloti stihli absolvovat, se toho ovšem událo hodně. Pozdvižení vzbudil jeřáb a maršálové, které ředitelství závodu vyslalo na trať, aby odklidili havarovaný monopost Carlose Sainze. V tu chvíli ovšem místem projížděli jezdci a viditelnost byla kvůli silnému dešti téměř nulová.

„Toto je nepřijatelné. Vzpomeňte si na to, co se stalo. Nemůžu tomu uvěřit,“ zuřil do vysílačky Pierre Gasly, když jeřáb míjel. Na mysli tím měl havárii, která se v Japonsku stala před osmi lety. Tehdy byla na trať kvůli nehodě také vyslána těžká technika. Když místem projížděl francouzský pilot Jules Bianchi, ztratil kontrolu nad autem a do jeřábu narazil. Na následky neštěstí po devíti měsících zemřel.

K situaci se následně vyjádřili i další piloti. „Kolikrát ještě musíme opakovat, že nechceme vidět jeřáb na trati? Kvůli tomu jsme přišli o Julese. Co se dnes stalo, je naprosto neakceptovatelné! Doufám, že tohle už bylo naposledy,“ rozohnil se například pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Zatímco se jezdci zabývali tím, proč ředitelství závodu povolalo na trať jeřáb i navzdory tomu, že zde projížděly za špatné viditelnosti monoposty, komisaři oznámili, že budou Gaslyho prošetřovat.

Důvod? Příliš vysoká rychlost během červené vlajky. Nakonec byla francouzskému pilotovi udělena dvacetisekundová penalizace a dva trestné body, kterých má aktuálně na kontě 9 (z 12 možných).

Nejsem mistr světa. Anebo jsem?

Kontroverzní situaci s jeřábem na trati zastínila další podivná událost. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Max Verstappen skutečně získal druhý titul mistra světa.

Velká cena Japonska byla kvůli silnému dešti po třech odjetých kolech přerušena. Podle pravidel byla spuštěna tříhodinová časomíra a jezdci se dostali znovu na trať až v momentě, kdy zbývalo do konce závodu zhruba 40 minut. Podle domnělých pravidel se proto za vítězství v nedělním závodě, který trval celkem 28 kol namísto 54, měl udělit jen částečný počet bodů. Ten by ovšem Verstappenovi k zisku titulu nestačil.

Moderátor Johnny Herbert i přesto začal pilotovi Red Bullu v cíli gratulovat. „Jsi dvojnásobný šampion,“ snažil se ho utvrdit. Na tváři všech přítomných byly ale vidět rozpaky. Členové týmu nevěděli, zdali mohou začít skutečně slavit, a situace se nepozdávala ani samotnému Verstappenovi. „Nejsem mistr světa. Anebo jsem? Víte to určitě?“ dotazoval se.

FIA následně potvrdila, že částečné body se rozdávají jen v případě, že je závod přerušen a není pak již restartován. To ovšem nebyl případ této GP, která byla zahájena, přerušena a poté opět pokračovala až do dosažení tříhodinového limitu. Proto byly Verstappenovi uděleny plné body, nikoliv částečné.

„Slavili jsme, že jsem se stal mistrem světa, ale pak mi zase lidé říkali, že mi chybí bod. Říkal jsem si, to je divné. Nakonec jsme ale měli dostatek bodů, takže jsme zase byli mistry světa,“ smál se vítěz Velké ceny Japonska.

Max Verstappen slaví další titul mistra světa ve formuli 1 • Foto ČTK

Závod (ne)skončil předčasně

Zmatek kolem pravidel se netýkal jen přidělování bodů, ale také vyvěšení šachovnicové vlajky, která oznamuje konec závodu. V pravidlech byste našli informaci, že pokud uplyne časový limit, závod končí až „v cíli kola následujícího po tom, ve kterém limit uplynul“. Pokud tedy časomíra skončí v 28. kole, musí jezdec projet cílovou čárou a odjet ještě jedno kompletní kolo.

Nic takového se v Japonsku nestalo, což způsobilo mezi jezdci chaos. Například Esteban Ocon s Lewisem Hamiltonem mezi sebou nadále bojovali i po projetí cílem. „Šachovnicová vlajka. Dobrá práce, zvládl jsi to,“ pochválil inženýr Estebana Ocona. „Víš to určitě? Lewis se na mě stále tlačí,“ odpověděl Francouz, který pro jistotu nadále nepolevoval v obraně. „Ani v posledním kole jsme nevěděli, jestli je poslední, nebo ne. Pro všechny to bylo náročné,“ stěžoval si zase Fernando Alonso.

Později FIA týmům vysvětlila, že klauzule, která se nachází v pravidlech, se týká pouze dvouhodinového limitu. Ve formuli 1 totiž existují dvě časová omezení – dvouhodinový a tříhodinový limit.

Dvouhodinový udává maximální možnou délku Velké ceny, tedy čas, který piloti stráví jízdou po okruhu. Tříhodinový začíná plynout v momentě plánovaného startu závodu a vyprší po třech hodinách bez ohledu na to, zda se jezdí nebo auta stojí v boxech kvůli červené vlajce, jako tomu bylo právě v Japonsku.