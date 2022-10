Byl krok od od F1, ale... Král komentuje, má vlastní show a vyprodal Lucernu

Když začal před čtyřmi lety natáčet videa o královně motorsportu, nemohl se zbavit pochybností. Bude někoho zajímat povídání o sportu, který je na ústupu? Jenže seriál stanice Netflix ze závodního prostředí mnohé změnil. „Už to najednou nebylo jen o skalních fanoušcích. Začala se o to zajímat i mladší generace a spoustu lidí to přitáhlo zase zpátky,“ míní Josef Král, jehož oblíbeným jezdcem je dlouhá léta Fernando Alonso.

Letošním šampionem formule 1 se stal v předstihu Max Verstappen. V cíli ovšem nastala zvláštní situace, nikdo do poslední chvíle nevěděl, zdali mu body na titul skutečně vystačí. Co na takové vyvrcholení říkáte?

„Po tak dominantní a přímočaré sezoně, jakou Red Bull a Max předvedli, si tohle opravdu nezasloužili. Je škoda, že z toho nakonec vznikla taková fraška. Problém byl v tom, že se na základě loňského závodu ve Spa měnila pravidla, která si všichni na celém světě včetně oficiálního webu formule 1, ředitelů týmů a manažerů špatně vyložili a mysleli si, že Max o jeden bod titul nezíská. Přitom stačilo dát dolů do televizního přenosu malou tabulku s informací, že když se závod dojede v takovém a takovém pořadí, Max se stane šampionem. Velmi jednoduchá věc. Místo toho tam ale vznikl takový guláš a nikdo nevěděl, jak to doopravdy je.“

Loňský ročník mnoho lidí označovalo za vůbec nejlepší v historii F1. Kam se podle vás zařadí ten letošní?

„Loni to bylo strašně vyhrocené. Do posledního závodu nebylo jasné jméno vítěze. Když se podíváme na letošní tabulky, je to drtivá výhra Maxe Verstappena. Mohlo by se tedy zdát, že to byla vlastně nuda. Vyjma prvních třech závodů zajezdil všechny do země. Za mě má tato sezona ale určitě taky kouzlo. Není to ročník àla Michael Schumacher, kdy Ferrari vyhrávalo všechno stylem: Schumi, minutu nikdo, pak pravděpodobně Barichello a pak další minutu nikdo. Letos to bylo opravdu velmi vyrovnané. Red Bull vůbec nevyhrával kvalifikace, neměl vždy nejrychlejší auto, často se musel prokousávat závodním polem dopředu, na trati se předjíždělo… Proto bych tuto sezonu řadil v historickém žebříčku docela vysoko. Dobře, končili jsme předčasně, ale myslím, že i zbylé závody nám ukážou pěknou show. Max je Max. Je jedno, že má titul v kapse, bude chtít nadále vyhrávat všechno a porve se o to jako lev. Navíc je tam ještě souboj o Pohár konstruktérů a další místa v pořadí.“

Kdybyste měl vypíchnout nejlepší moment dosavadního průběhu sezony, co by to bylo?

„Highlightů bylo docela dost. Ale řeknu závod ve Spa, kde se dokázal Max prokousat ze čtrnáctého místa na startu a skončil první. Velmi pěkný závod. Tohle se ve formuli 1 málokdy podaří.