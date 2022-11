Nová dvojka Haasu: léta se nebavili, teď budou jezdit spolu. Co se stalo?

Kevin Magnussen a Nico Hülkenberg. Dva dávní rivalové, kteří od příští sezony budou jezdit za jeden tým. Dvojice spolu prý nepromluvila dlouhých pět let. Připomeňte si incident z roku 2017, který stál u rozkolu budoucích týmových kolegů.

Nedělní velká cena Abú Zabí by se mohla stát posledním závodem formule 1, který kdy absolvuje Mick Schumacher. Tým Haas totiž tento týden oznámil, že se synem legendárního pilota Michaela Schumachera neprodlouží smlouvu. V příštím roce jej hodlá nahradit jeho krajanem Nicem Hülkenbergem.

Pětatřicetiletý závodník se do F1 vrátí po třech letech. Plnou sezonu odjel naposledy v roce 2019 u Renaultu. Následně ještě několikrát zaskakoval za různé piloty nejčastěji kvůli onemocnění koronavirem.

Hülkenberg doplní v Haasu dánského pilota Kevina Magnussena, s kterým se ovšem v minulosti příliš nemuseli. Absolvovali několik ostrých soubojů, které vygradovaly na Velké ceně Maďarska v roce 2017. Magnussen tehdy vytlačil Hülkenberga mimo trať, za což vyfasoval penalizaci. Když poté Dán poskytoval rozhovor pro televizi, přišel za ním Hülkenberg, poklepal mu na rameno a řekl: „Opět nejnesportovnější jezdec na startovním roštu.“ Magnussen na to reagoval dnes už legendární hláškou: „Suck my balls“.

Po této události spolu piloti dlouhých pět let nepromluvili. Ledy se prolomily až letos na Velké ceně v Bahrajnu. Tady Nico Hülkenberg zaskakoval za koronavirem nakaženého Sebastiana Vettela. „Když jsem tam Kevina potkal, pozdravil jsem ho slovy ‚Suck my balls,‘“ líčil s úsměvem německý pilot. „Poté, co se stal ten incident v Budapešti, jsme spolu nepromluvili ani slovo. Říkal jsem si tedy, že už je na čase. Připadalo mi docela legrační ho takhle pozdravit. Myslím, že se taky zasmál.“

Že válečná sekera je definitivně zakopaná, potvrdil i Magnussen. „Už jsem mnohokrát řekl, že s Nicem nemám žádný problém. Jako jezdce ho opravdu respektuju. Jako člověka ho vlastně zase tolik neznám.“

Týmový šéf Haasu Günther Steiner prý také nemá obavy, že by toto kombinace pilotů mohla v týmu dělat zlou krev. „Krátce jsme o tom s Kevinem mluvili. Musíme zajistit, aby spolu vycházeli, ale myslím, že nemají špatné vztahy. Klidně by spolu mohli jet na dovolenou, mají stejně staré děti,“ prohlásil Steiner. „Určitě Nico nemusí dělat to, k čemu ho Kevin žádal před lety,“ zavtipkoval.