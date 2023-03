F1 je zpět: varovný vzkaz od mistra i trable soků. O patro níž česká premiéra

Zdánlivě nekonečná pauza je u konce. V neděli rozjede Formule 1 nový ročník na tradiční adrese. V Bahrajnu poblíž města Sachír, kde se před týdnem konaly předsezónní testy. Při nich si zcela dominantně počínali úřadující šampioni z Milton Keynes, kteří jdou do prvního závodu jako jasní favorité. „Red Bull si jede vlastní ligu. S Ferrari a Astonem Martin můžeme mít hezký souboj o druhé místo,“ nastínil aktuální rozpoložení sil v královně motorsportu George Russell z Mercedesu. Jen o patro níže zažije velkou premiéru Roman Staněk.

V neděli po 105 dnech opět zhasnou červená světla a odstartuje 74. sezona Formule 1. Jako jasný favorit na vítězství do ní vkročí úřadující šampion, Max Verstappen. Nyní již dvojnásobný mistr světa vypadal během třídenních předsezonních testů naprosto odskočený od zbytku pole.

„Zlepšili jsme se ve všech ohledech. Letošní vůz je stoprocentně lepší než ten loňský,“ vyslal varovný vzkaz konkurenci pětadvacetiletý Holanďan, jenž v minulé sezoně vyhrál rekordních patnáct velkých cen.

Za rudými býky se ovšem šikuje velice vyrovnaná konkurence.

Nejvážnějším konkurentem se zdá být Ferrari. Stáj z Maranella provedla v zimě řadu změn na klíčových postech a do této sezony vstoupí s novým šéfem stáje, jímž se stal Frédéric Vasseur, který přišel z Alfy Romeo. Tifosi rovněž potěšil nový šéf strategie. Chybujícího Iňakiho Ruedu nahradil Ravin Jain. Šestadvacetiletý absolvent oxfordské univerzity je rozhodně příslibem lepšího rozhodování italské stáje.

„Testy jsou pouze testy a závod bude zcela jistě úplně jiným příběhem. Zatím jde u nás vše podle plánu a rozhodně jsme učinili velký progres,“ zůstává optimisticky naladěný Vasseur.

Po loňském zklamání očekávají v Mercedesu návrat do boje o oba mistrovské tituly. „Stříbrné šípy“ si se značnými změnami ponechaly svůj jedinečný koncept vozu. I přes návrat k černému zbarvení ovšem nepůsobily dojmem, že by vyřešily všechny své problémy.

„Jsem připraven bojovat o titul, ale na co realisticky máme, to se dozvíme v následujících dnech. Mám však za sebou tým, kterému to maximálně důvěřuji,“ chce Lewis Hamilton zaútočit na rekordní osmý jezdecký titul.

S nálepkou černého koně vstoupí do letošního ročníku Aston Martin. Stáj z Brackley nahradila Sebastiana Vettela, jenž ukončil kariéru, Fernandem Alonsem a během třídenního testování naznačila, že by mohla pravidelně bojovat o pódiová umístění. Do jisté míry jí však ublížilo zranění Lance Strolla, který musel testování vynechat.

„Nyní už se cítím dobře. Podstoupil jsem malou operaci na mém pravém zápěstí a to levé jsem si jen trochu natloukl. Byla to dost bolestivá nehoda,“ komentoval Kanaďan svou havárii při vyjížďce na kole.

Ze zbytku pole vyčnívají trable McLarenu, jenž nevypadal v testech vůbec dobře. Tradiční britská stáj tak nejvíce zaujala inovativním reklamním panelem. Jde totiž o displej, jenž je zabudovaný přímo do monopostu. Panel váží jen 190 gramů a neměl by tedy mít značně negativní vliv na výkon vozu. Zobrazovaná reklama se navíc bude měnit v průběhu tréninků, kvalifikací i závodů.

Kromě samotné královské kategorie se ovšem českým fanouškům vyplatí sledovat i doprovodnou Formuli 2. Právě do ní totiž povýšil Roman Staněk. Loni pátý nejlepší pilot Formule 3 zůstává u italské stáje Trident a v Bahrajnu jej po páteční kvalifikaci (17:30), čeká v sobotu kratší závod (14:15) a následně v neděli i hlavní závod F2 (11:20).

Formule 1 je zpět se vší parádou!

Program víkendu F1:

Páteční tréninky - první trénink: 1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:32,758, 2. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,438, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,617, 4. Norris (Brit./McLaren) -1,407, 5. Leclerc (Mon./Ferraril) -1,499, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -1,540.

16:00 druhý trénink

Kvalifikace – sobota, 16:00 (sledujte ONLINE)

Závod – neděle, 16:00 (sledujte ONLINE)

Okruh v Bahrajnu:

Počet kol: 57

Počet zatáček: 15

Délka okruhu: 5,412 km

Loňský vítěz závodu: Charles Leclerc, Ferrari

Loňský vítěz kvalifikace: Charles Leclerc, Ferrari (1:30.558)