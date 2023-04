Chaos v Austrálii. Mnozí piloti jako sebevrazi, řekl Ocon. Sainz cítí křivdu

Pozoruhodné momenty nabídla Velká cena Austrálie vozů formule 1. Na stupních vítězů stanuli pouze závodníci, kteří mají na kontě titul mistra světa. Jako první dorazil do cíle Max Verstappen následovaný Lewisem Hamiltonem a Fernandem Alonsem. Od začátku závodu muselo ředitelství závodu řešit nejrůznější trable, v závěru nastal naprostý chaos a havarovalo hned několik pilotů.

Na okruhu v Melbourne se Red Bullu historicky příliš nedaří. Do letošního roku tady z celkem šestnácti startů dokázali ve vítězství proměnit jediný. Maxi Verstappenovi se ovšem podařilo prolomit smůlu a ve Velké ceně Austrálie si dojel pro své druhé vítězství v této sezoně.

Samotný závěr se změnil v chaotické drama. Dvě kola před koncem havaroval Kevin Magnussen z Haasu a ředitelství Velkou cenu přerušilo. Takové rozhodnutí pár kol před cílem jezdce poměrně překvapilo. „Na co červené vlajky?“ dotazoval se Max Verstappen. „Cože?“ reagoval nevěřícně Fernando Alonso.

Pilotům se nelíbilo, že po 56 kolech závodění odstartují opět z pevných pozic a rozestupy, které v průběhu získali, tak přijdou vniveč.

Když byl závod konečně restartován, na trati nastal chaos. Na krátkém úseku havarovali Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck de Vries a Logan Sargeant. Do kontaktu se dostal také Carlos Sainz a Fernando Alonso, kvůli čemuž se španělský matador o několik pozic propadl. Ředitelství závodu tak téměř ihned závod opět přerušilo.

Po dvanáctiminutové pauze se rozhodlo, že monoposty dokrouží do cíle za safety car. Na chaotickou situaci vedle čtyř jezdců, kteří nemohli již pokračovat v závodě, tvrdě doplatil i Carlos Sainz. Ten dostal za kolizi s Alonsem pětisekundový trest a vzhledem k minimálním rozestupům se propadl na nebodované dvanácté místo.

„Toto je nejméně férová penalizace, jakou jsem kdy viděl,“ zhodnotil zklamaný Sainz. „Byl to závodní incident. Ani nám nedali čas na to, abychom to mohli prodiskutovat,“ uvedl šéf Ferrari Fred Vasseur.

Na hlavu ředitelství závodu se po konci GP snesla vlna kritiky i od další jezdců. Pilotům se nelíbilo, že kvůli červeným vlajkám riskovali zdraví i techniku. „Nemyslím si, že červené vlajky byly nutné. Mnoho jezdců to nechápalo. Bylo to velmi chaotické,“ citovala Verstappena agentura DPA. „Vedení závodu si samo způsobilo problémy. Měli jsme normálně dojet za safety carem,“ doplnil Nizozemec.

„Jsem zničený, že z toho nebyl dobrý výsledek. Byl jsem blízko, abych získal deset bodů, a je hrozně hořké to teď přijmout. Závěr nechci ani komentovat,“ uvedl Gasly, který navíc po vzájemném střetu vyřadil týmového kolegu z Alpine Ocona.

„Někteří jezdci se po restartu chovali v první zatáčce jak sebevrazi. Například na vnitřku Nyck (de Vries). Bylo to velmi těsné. V takovou chvíli můžete hodně získat, pro některé jezdce to ale bylo až moc,“ podotkl Ocon.

Velká cena se příliš nevyvedla Charlesi Leclercovi, pro kterého závod skončil ve třetí zatáčce. Po kontaktu s Lancem Strollem skončil ve štěrku a nedokázal se dostat zpět. Předčasně skončila Velká cena také pro George Russella, který odstoupil kvůli technické závadě.