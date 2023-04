První rozhovor se Schumacherem. Ale falešný! Rodina se bude bránit

Letos uplyne přesně deset let od nehody Michaela Schumachera. Sedminásobný mistr světa formule 1 při lyžování v Mériberu narazil do skály a utrpěl vážné zranění hlavy. Od té doby se na veřejnosti neukázal a informace o jeho aktuálním zdravotním stavu nejsou veřejně známé.

Není divu, že když německý týdeník Die Aktuelle zveřejnil v tomto týdnu rozhovor se Schumacherem, fanoušci zajásali. Na titulní straně magazínu byl obrázek usmívajícího se Schumachera a titulek sliboval, že čtenáři uvnitř najdou: „První rozhovor Michael Schumachera“. Až na konci článku se pak čtenáři dozvěděli, že citace legendárního závodníka vytvořila umělá inteligence.

Falešný rozhovor byl vytvořen pomocí Character.AI, webové aplikace, která obsahuje chobota, který dokáže produkovat textové odpovědi podobné lidským. Mluvčí rodiny Schumacherových řekl pro stanici ESPN, že hodlá proti článku podniknout právní kroky.

Už vzniklo také falešné album Oasis

Není to přitom první případ, kdy se obsah vytvořený umělou inteligencí dostává pod drobnohled kvůli falešnému autorství. Tento týden se stala virální písnička „Heart On My Sleeve“ vygenerovaná umělou inteligencí. Na internetu přitom byla chybně vydávána za dílo kanadských umělců - rappera Drakea a zpěváka The Weeknd. Pomocí umělé inteligence bylo vytvořeno také falešné album kapely Oasis, která se rozpadla již v roce 2009. Osm nových skladeb lze na platformě YouTube najít pod příznačným názvem AIsis.

Německý právník Charles Slamowitz ze společnosti Slam Legal, který se touto problematikou zabývá, uvedl, že „podobné případy zneužívání umělé inteligence nebyly doposud řešeny." Jak bude soud postupovat v případě falešného rozhovoru s Michalem Schumacherem je tak těžké předvídat. Rodina by se však mohla odkazovat na to, že časopis porušil jeho právo na publicitu.

Podle mluvčí platformy Character.AI, která rozhovor vytvořila, používání služby podléhá jejím podmínkám a zásadám. „Akce, kterou podnikl magazín Die Aktuelle, vyvolává otázky ohledně novinářské etiky. Vyzýváme k odpovědnému a etickému používání generovaného obsahu,“ dodal.