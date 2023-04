Jak se Haas zbavil Rusů: katastrofa, pomohl i geniální nápad majitele

Současnou dvojici pilotů Haasu si týmový šéf Günther Steiner nemůže vynachválit. Dva zkušení matadoři Kevin Magnussen a Nico Hülkenberg jsou podle něj to pravé, co tým potřeboval. Za aktuální jezdeckou sestavu může částečně i válka na Ukrajině. Kvůli invazi ruských vojsk se totiž malá americká stáj v roce 2022 rozloučila s ruským jezdcem Nikitou Mazepinem. „Tehdy jsme si říkali, že to pro nás bude katastrofa,“ vzpomíná ve své nové knize Surviving to Drive Günther Steiner.

Na začátku sezony 2022 se malá americká stáj Haas se sotva polovičním rozpočtem oproti Red Bullu a Ferrari ocitla v obtížné situaci. S týmem měl v té době podepsanou smlouvu ruský pilot Nikita Mazepin a aby toho nebylo málo, hlavním sponzorem stáje byla společnost Uralkali vlastněná Dimitrijem Mazepinem, Nikitový otcem a ruským oligarchou.

„Pamatuju si, že za mnou Dimitrij přišel a řekl mi, že se mnou potřebuje mluvit. Informoval mě, že Rusko je zřejmě na pokraji invaze na Ukrajinu. Měli jsme ruského jezdce i sponzora. Jakémukoli jinému týmu by to nedělalo problém, ale pro nás to mohlo být katastrofální,“ vzpomíná Steiner ve své nové knize. „Zhruba hodinu na to, jsem se viděl s Nikitou. Lidé z týmu se snažili chovat jako normálně, ale ve skutečnosti jsme věděli, co by se mohlo stát.“

O pár dnů později se informace skutečně potvrdily. 24. února Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Jakmile si Tyrolčan přečetl tuto smutnou zprávu na internetu, okamžitě začal jednat.

„Lidí na Ukrajině je mi líto, ale musel jsem v tu chvíli zachránit především vlastní loď. Jako první jsem si promluvil s Nikitou. Jeho otec Dmitrij, který byl většinovým akcionářem našeho hlavního sponzora Uralkali, měl blízko k Vladimiru Putinovi. Nechtěl jsem, aby byl náš tým spojován s někým, kdo rozpoutal válku.“

Následně se Steiner sešel se členy správní rady Haasu. Na zasedání se jednomyslně shodli, že s Mazepinovými neprodleně rozvážou smlouvy. „Porada trvala jen pár minut. Řekl jsem: Změňte barvu monopostu na bílou a řekněte celému světu, že jsme to udělali. Každý člen představenstva se mnou souhlasil, nemuseli jsme o tom vůbec diskutovat. Pokud bychom s rozhodnutím otáleli, pravděpodobně by se na nás vykašlali další sponzoři.“

Po odchodu Mazepinů bylo nutné rozseknout jezdeckou otázku. S řešením nakonec přišel samotný majitel stáje Gene Haas. „Gene občas přijde s opravdu dobrým nápadem. To ráno, když jsme se potkali, abychom prodiskutovali, kdo Nikitu nahradí, ale překonal sám sebe. Povídá: Co tak vzít zpět Magnussena, možná by na to přistoupil. Vyhrknul jsem: Ježíši Kriste, Gene. Ty jsi génius.“