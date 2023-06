Verstappen slavil ve Španělsku už 40. výhru. Hamiltonovi fandil Neymar

Max Verstappen v Barceloně předvedl dominantní jízdu. Od zhasnutí červených světel až po šachovnicovou vlajku před sebe nepustil jediného pilota a do cíle dorazil se suverénním náskokem 24 sekund. Spokojení mohou být i v Mercedesu. Druhé místo vybojoval Lewis Hamilton, kterého na pódiu doplnil George Russell.

Maxi Verstappenovi se na Velké ceně Španělska podařilo získat už 40. vítězství v kariéře. A to je mu stále pouhých pětadvacet let! V historických tabulkách mu tak aktuálně patří šestá pozice. Před ním jsou pouze takové legendy jako například Michael Schumacher či Ayrton Senna.

Jubilejní výhra ve Španělsku je pro dvojnásobného mistra světa o to víc symbolická, že právě zde, na okruhu Barcelona-Catalunya, získal svou vůbec první výhru ve formuli 1. Psal se tehdy rok 2016 a bylo mu pouhých 18 let.

„Je pro mě obrovským potěšením řídit takové auto. Doufám, že to vydrží po celý rok,“ zářil Nizozemec v cíli.

Pilota Red Bullu doplnily na stupních vítězů Mercedesy, které předvedly ve Španělsku obrovský pokrok. Díky balíku aerodynamických vylepšení konečně našly ztracenou rychlost a měly jasnou převahu nad vozy Aston Martin a Ferrari.

„Takovýhle výsledek..., klobouk dolů před týmem. Pokud se do konce roku dotáhneme na Red Bull, bude to skvělé“ usmíval se Lewis Hamilton, kterého na okruh dorazil osobně podpořit i jeho věrný fanoušek – útočník PSG Neymar.

„Jsem trochu překvapený. Z dvanáctého místa jsem se dokázal dostat na třetí. To je signál do budoucna, že se věci začínají měnit k lepšímu,“ dodal Britův týmový kolega George Russell.

Šéf Mercedesu Toto Wolff však zdůraznil, že je před týmem ještě spousta práce. „Verstappen je v úplně jiné lize. Sice mě štve, že to musím říct, ale opravdu je to tak. Platí zde vláda silnějšího. Red Bull odvedl nejlepší práci, Verstappen jezdí excelentně a výsledkem je, že jsou daleko před námi. Je jen na nás, abychom to dostali pod kontrolu.”

Zklamaní naopak byli fanoušci španělské hvězdy Fernanda Alonsa. Někteří vážili dokonce i několikahodinovou cestu, jen aby domácího pilota podpořili. „Cestovali jsme s manželem na závod sedm hodin. Fernando to ale nebude mít lehké,“ předvídala devětapadesátiletá Carmen Fitaová, která přijela z jižního Španělska. Stejně jako stovky dalších diváků doufala, že právě ve své rodné zemi získá 33. vítězství v kariéře, na které čeká už téměř deset let. Nakonec se ovšem jednačtyřicetiletý matador musel spokojit „jen“ se sedmým místem. A mimo stupně vítězů skončila i další domácí hvězda Carlos Sainz, který dojel pátý. Závod se absolutně nevyvedl jeho týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi, který skončil jedenáctý bez jediného bodu.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27:57,99940, 2. Hamilton -24,090, 3. Russell (oba Brit./Mercedes) -32,389, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -35,812, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -45,698, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:03,320.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 23 závodů): 1. Verstappen 170, 2. Pérez 117, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) 99, 4. Hamilton 87, 5. Russell 65, 6. Sainz 58.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 287, 2. Mercedes 152, 3. Aston Martin 134, 4. Ferrari 100, 5. Alpine 40, 6. McLaren 17, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 8, 9. AlphaTauri 2, 10. Williams 1.