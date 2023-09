Verstappen po zkaženém víkendu: Je to v pořádku. Kdy už může slavit titul?

Mluvilo se o tom, že by se Red Bull mohl stát prvním týmem v historii, který vyhraje všechny závody sezony formule 1. V Singapuru však jejich vítězná šňůra skončila. Max Verstappen dojel pátý, týmový kolega Sergio Pérez osmý. I přes nevalný výsledek ale sebevědomí červených býků neutrpělo. „Je to naprosto v pořádku,“ míní nizozemský pilot, který se za dva týdny v Kataru může stát trojnásobným mistrem světa.

Závodní víkend v Singapuru červeným býkům nevyšel zdaleka podle představ. Atypická městská trať monopostu RB19 vůbec nevyhovovala. Autu chyběla přilnavost v zatáčkách a oba piloti se na trati trápili. „Věděl jsem, že ten den jednou přijde, takže za mě je to naprosto v pořádku,“ pronesl v cíli laxně Verstappen.

„Abyste vyhráli, všechno musí být dokonalé. Každý vždycky říká: Podívej, jak jsou dominantní, mají to jednoduché. Ale nikdy to není jednoduché. Tento víkend jsme zkrátka pár věcí neudělali správně,“ míní úřadující mistr světa.

Kvůli nezdaru v Singapuru však Red Bull přišel o možnost získat pozoruhodný rekord. Mohl se stát prvním týmem v historii, který ovládne všechny velké ceny. „Novináři se mě na to ptali snad už během prvního závodu sezony. My jsme ale upřímně nikdy neočekávali, že můžeme vyhrát všechno,“ odpověděl týmový šéf Christian Horner na otázku, zdali ho to mrzí. „Už to, že Max vyhrál desetkrát v řadě, je úplné šílenství. Je to neuvěřitelný rok, na který jsme všichni velmi hrdí. Doufáme, že se příští víkend vrátíme.“

Prvenství v počtu vyhraných velkých cen během jednoho ročníku zatím stále drží McLaren. Britské stáji se v sezoně 1988 podařilo opanovat 15 z celkového počtu 16 závodů. Zvítězit nedokázali pouze v italské Monze, kde o první místo přišli kvůli nehodě s pomalejším monopostem. Je však nanejvýš pravděpodobné, že Red Bull do konce roku dokáže tento rekord pokořit. Na svém kontě má aktuálně 14 vítězství a osm závodů zatím stále zbývá.

Že Red Bull sklouznul z vrcholu jen dočasně, si myslí také sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Neúspěch červených býků v Singapuru podle něj značí to, že se již plně soustředí na příští rok. „Pracují na autě pro sezonu 2024. Jsou tak jasně vepředu, že už jim nestojí za to tolik vyvíjet letošní auto. My naproti nim vývoj současného monopostu stále tlačíme naplno,“ uvedl sedminásobný mistr světa, který v Singapuru dojel třetí.

S náskokem 151 bodů Verstappen stále dominuje žebříčku jezdeckého šampionátu před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Aktuálně jsou již pouze tři jezdci, kteří mají teoretickou šanci Verstappena ještě předehnat. Kromě jeho týmového kolegy je to také Lewis Hamilton a Fernando Alonso.

Kvůli singapurským problémům již není možné, aby Nizozemec získat titul šampiona tento týden na Velké ceně Japonska. Pokud by však v Suzuce dokázal vyhrát, další příležitost by se mu naskytla během závodního víkendu v Kataru (6. – 8. října). K potvrzení titulu musí mít po Velké ceně minimální náskok 146 bodů na druhého.

Verstappen je v současné době v tak výhodné pozici, že i pokud by do konce sezony nedokázal vyhrát jediný závod, stále se může stát šampionem. Kdyby každý nadcházející závod a sprint dokončil na druhém místě, oslavil by titul na Velké ceně Spojených států (22. října). Pokud by byl v každém závodě třetí, musel by si počkat až do Velké ceny Las Vegas (18. listopadu). Dvojnásobný mistr světa by si dokonce nyní mohl dopřát na dalších pět velkých cen volno. Pokud by zbylé tři závody dojel jako první, titul by mu ani přesto neutekl.