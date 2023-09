Pusť ho! Pilot vlastnímu týmu ukázal prostředníček. Parťák rivalem od dětství

Není žádným tajemstvím, že se týmoví kolegové Pierre Gasly a Esteban Ocon příliš v oblibě nemají. K navázání dobrých vztahů rozhodně nepřispěl ani incident, který se stal během Velké ceny Japonska. Gasly byl po skončení závodu tak naštvaný, že z jedoucího monopostu ukázal na svůj tým Alpine zdvižený prostředníček. Co se na okruhu v Suzuce přihodilo?

Z dvojice pilotů stáje Alpine měl během závodního víkendu v Japonsku navrch Pierre Gasly. Svého týmového kolegu Estebana Ocona nejprve porazil v kvalifikaci a poté se celý závod držel před ním. Pozice na trati se změnily až v samém závěru Velké ceny. Kvůli zastávce v boxech se Gasly propadl za týmového parťáka. Jelikož měl ale čerstvější pneumatiky, a tím pádem i šanci na lepší umístění, poprosili inženýři Ocona, aby Gaslyho pustil opět před sebe. Ten jejich přání vyhověl.

Gasly se díky tomu mohl pokusit stíhat Fernanda Alonsa. Španělský matador ale rozhodně nehodlal svou pozici odevzdat zadarmo a náskok se mu povedlo udržet. Gaslyho tak mohlo těšit alespoň deváté místo, které mu přepustil na příkaz boxové zídky týmový kolega. To však ještě netušil, že vše nakonec dopadne úplně jinak.

V Alpine se totiž rozhodli, že když se Gaslymu nepodařilo předjet Alonsa, vymění si pozici s Oconem zase zpátky. Patrně proto, aby zabránili zbytečné diskuzi, o tom však informovali až v předposledním kole. Když se o tom Gasly dozvěděl, reagoval pochopitelně naštvaně: „​​Kámo, to si snad děláte legraci, do pr... Byl jsem rychlejší než Ocon. I kdyby mi pozici nepřenechal, stejně bych ho předjel,“ řekl do týmového rádia.

Závodní inženýr ho k výměně pozic musel ještě několikrát vybízet: „Chlape, nedělám si srandu, udělej to,“ přemlouval ho.

Gasly sice nakonec neochotně poslechl, ale po projetí cílem dal jasně najevo, co si o celé situaci myslí. Po dokončení závodu ukázal týmu zdvižený prostředníček. Když se ho pak novináři ptali, co se stalo, odpověděl: „Jsem z toho jen trochu frustrovaný. Rozhodnutí týmu moc nerozumím a nevím, proč to bylo potřeba. Budeme si o tom muset ještě promluvit,“ shrnul Gasly, který se netají tím, že s týmovým kolegou Oconem nemají dvakrát přátelský vztah.

Oba piloti se dobře znají už od mládí. Jsou stejně staří, pochází z oblasti francouzské Normandie a vyrůstali na místech, která jsou od sebe vzdálená zhruba 30 minut jízdy autem. Seznámili se ještě jako děti, když Oconovi koupil otec motokáru po jednom z Gaslyho bratrů. Z malých závodníků se následně stali velmi dobří přátelé.

„Strávili jsme spolu spoustu času. Trénovali jsme na stejné dráze, jezdili spolu na víkendové závody, a dokonce se i navštěvovali ve volném čase. Upřímně, bylo to fantastické období,“ popsal Gasly.

Jenže když oba piloti začali postupovat do vyšších pater motokárových soutěží, jejich vztah se proměnil. Přátelství se přelilo do nevraživosti a rivality. Gasly přiznal, že ani čas zcela nezahojil staré rány, avšak oba se k sobě navzájem snaží přistupovat korektně. „Možná nejsme nejlepší přátelé, ale dokážeme spolu projít dveřmi,“ ujišťuje sedmadvacetiletý Francouz.