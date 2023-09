Pérez odstoupil dvakrát. Red Bull chytře využil díru v pravidlech

Pilot Red Bullu Sergio Pérez se na Velké ceně Japonska postaral o kuriózní situaci. Ze závodu totiž odstoupil hned dvakrát. Jak je to vůbec možné? Červení býci chytře využili mezery v pravidlech.

Sergio Pérez neměl svůj den. Hned v úvodu Velké ceny kolidoval s Lewisem Hamilton, poškodil si přední křídlo a musel zamířit do boxů. „Už od startu jsem klouzal. Teploty pneumatik dost poklesly. Chyběla mi přilnavost a neodhadnul jsem to,” vysvětloval pilot Red Bullu.

Tím však problémy neskončily. Při neuváženém pokusu o předjíždění se následně srazil ještě s Kevinem Magnussenem. „Měl jsem poškozené auto. V rychlých zatáčkách se s ním jezdilo těžko, tak jsem se pokusil předjet Magnussena v pomalé zatáčce, ale trefil jsem ho. Byla to moje chyba,“ sypal si popel na hlavu.

Pokračovat s takto poškozeným autem a obrovskou ztrátou nemělo cenu, a tak dostal od inřenýrů pokyn zaparkovat auto v boxech. Nicméně o 20 kol později kamery zachytily, že Mexičan opět usedá do monopostu a vyjíždí na trať. Důvod? Bylo potřeba absolvovat pětisekundový trest.

Pérez vyfasoval penalizaci za to, že předjížděl během fáze safety car. Tu mu však komisaři připsali až v momentě, kdy byl v boxech a chystal se odstoupit. Jelikož trest neabsolvoval, hrozilo, že si jej přenese do dalšího závodu. Tím bude za 14 dnů Velká cena Kataru. V pravidlech totiž stojí: „Pokud si jezdec nemůže trest vybrat v důsledku vypadnutí ze sprintu nebo závodu, komisaři mohou pilotovi udělit penalizaci v podobě ztráty pozic na další Velké ceně.”

Červení býci se tak rozhodli, že Peréze vyšlou na trať znovu, aby si trest odpykal ještě v Japonsku. Na okruh vyjel se ztrátou 26 kol na Maxe Verstappena. Poté, co si penalizaci odbyl, jej tým ze závodu opět stáhl. „Pro mě osobně to nebyl dobrý den, ale dnešek patří týmu, který vyhrál konstruktérský titul,” zhodnotil. Těšit jej může alespoň to, že díky mezeře v pravidlech, kterou Red Bull objevil, tak v Kataru nepřijde o jedinou pozici na startu.