Titul bez oslav? Verstappen zřejmě vyhraje ještě před Velkou cenou

Poprvé v historii nastává situace, kdy pilot může oslavit titul šampiona uprostřed závodního víkendu. Ještě před nedělním závodem se totiž pojede takzvaný sprint – stokilometrový závod, jehož vítěz obdrží osm bodů do celkového hodnocení. Pokud v něm Max Verstappen skončí nejhůře šestý, stane se v předstihu trojnásobným mistrem světa. Vzhledem k tomu, že pilot Red Bullu v žádném sprintu ani závodě letos nedojel hůř než pátý, je tento scénář velmi pravděpodobný.

Verstappenovi se letos zatím podařilo ovládnout třináct z celkem šestnácti Velkých cen. Po zisku třetího titulu se postaví v historických tabulkách po bok takových legend jako je Ayrton Senna či Niki Lauda . Dolehla tak na Nizozemce tíha zodpovědnosti? „No jasně, už se celý třesu,“ zavtipkoval na tiskové konferenci. „Ne, pravda je taková, že se cítím dobře. Titul je možné získat už v sobotu, takže to je hlavní cíl,“ dodal.

Novináře také zajímalo, jak by v takovém případě vypadaly titulové oslavy, které bývají zpravidla velmi bujaré. Zatím dvojnásobný mistr světa však hodlá s večírky počkat až na konec závodního víkendu.

„Se slavením by to bylo těžké, ale určitě bychom našli cestu. Určitě by to ale nebylo nic šíleného. Nedělní závod chceme samozřejmě vyhrát, takže uvidíme,“ řekl Verstappen. Na otázku, zdali den před Velkou cenou už někdy absolvoval party, se jen ironicky ušklíbnul: „I kdyby, určitě bych to neřekl!“

Program Velké ceny Kataru dnes (15:00) – kvalifikace na sprint

dnes (19:30) - sprint

zítra (19:00) – závod

Formule 1 z pochopitelných důvodů drogy ani alkohol u závodníků netoleruje. Dle pravidel Mezinárodní automobilové federace mohou komisaři vyzvat piloty k dechové zkoušce. Předpisy říkají, že k tomu může dojít i tři hodiny před startem závodu, nejpozději však třicet minut po jeho skončení. To samé platí v případě kvalifikace, tréninku či sprintu. Stejně jako běžní řidiči mají i závodníci F1 právo na kontrolní test, který následuje nejdřív patnáct minut po tom prvním.

V případě, že by jezdec nafoukal, komisaři jej okamžitě diskvalifikují ze závodu. Pokud by se to však stalo prvně a hodnota by nepřesáhla 0,21 promile, šlo by de facto o jediný trest. V momentě, kdy by však pilot nadýchal nad 0,83 promile, vyfasoval by kromě diskvalifikace i pokutou 2 000 euro (zhruba 50 tisíc korun) a tříměsíční zákaz závodění. V krajních případech, kdy pilotovi komisaři zjistí alkohol čtyřikrát po sobě, dostává na čtyři roky zákaz závodit. To samé platí i tehdy, když se čtyřikrát za sebou odmítne podrobit dechové zkoušce.

Případy, kdy byl pilotovi formule 1 zjištěn alkohol v krvi, doposud známé nejsou. Alkoholovými večírky však proslul například finský pilot Kimi Räikkönen. Ve své autobiografii vzpomínal na sezonu 2012, kdy pil šestnáct dnů v kuse mezi Velkými cenami Bahrajnu a Španělska. I přesto si však na barcelonském okruhu nakonec dojel pro třetí místo.

Velká cena Kataru se letos pojede podruhé v historii. V předloňské premiéře, kdy se uskutečnila v listopadu jako náhrada za zrušenou australskou Grand Prix, zvítězil Lewis Hamilton před Verstappenem. Katarští organizátoři mají desetiletý kontrakt na pořádání závodu počínaje letošním rokem, vloni se ještě na okruhu v Losailu nejelo s ohledem na konání fotbalového mistrovství světa.

Testy na alkohol v F1