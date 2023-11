Chaos na F1 ve Vegas! Problémy s tratí, Ferrari se zlobí: Bude to stát majlant

Šampionát formule 1 se do Las Vegas vrátil po 41 letech. První trénink ale neměl prakticky žádnou vypovídající hodnotu. Po pár kolech odstavil poškozený vůz Sainz, pořadatelé vyvěsili červené vlajky.

FIA v prohlášení uvedla, že na vině bylo selhání betonového rámu kanálu. Vozy F1 generují během jízdy velký přítlak. Kvůli kontrole dalších částí tratě už pořadatelé trénink nerestartovali. Potíže měl také Esteban Ocon z Alpine, který musel vyměnit šasi.

Sainz také měnil některé komponenty a na startu nedělního závodu se propadne o deset míst. „Kompletně jsme poškodili monokok, motor a baterii. Něco takového je prostě neakceptovatelné. Je to pro nás velmi těžké, bude nás to stát majlant. Show je show, je to fajn, ale to, co se stalo, je v dnešní formuli 1 prostě neakceptovatelné,“ řekl Sky Sports šéf Ferrari Fréderic Vasseur.

Španělský jezdec přesto do druhého tréninku stejně jako Ocon nastoupil a od začátku zajížděl rychlé časy. Nakonec skončil druhý za Leclercem. Ocon obsadil šestnácté místo.

Již jistý mistr světa Max Verstappen byl čtvrtý a šestý. Jeho týmový kolega Sergio Pérez, který si může v předposledním závodě sezony zajistit definitivně druhé místo v šampionátu, zajel devátý a čtvrtý čas.

Program Velké ceny Las Vegas bude pokračovat třetím tréninkem, po němž se uskuteční o půlnoci na sobotu místního času (9:00 SEČ) kvalifikace. Závod začne ve stejný den ve 22 hodin (v neděli 7:00 SEČ). Poprvé od Velké ceny Jižní Afriky v roce 1985 se závod F1 nepojede v neděli.

Tréninky na Velkou cenu Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:40,909, 2. Hülkenberg (Něm./Haas) -2,537, 3. Magnussen (Dán./Haas) -3,352, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -3,488, 5. Ocon (Fr./Alpine) -4,456, 6. Russell (Brit./Mercedes) -4,588.

Druhý trénink: 1. Leclerc 1:35,265, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,517, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,528, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,820, 5. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -0,864, 6. Verstappen -0,918.